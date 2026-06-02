El productor y DJ argentino Bizarrap se une a Bad Bunny y Taylor Swift en la película ‘Toy Story 5′

Este martes se conoció la noticia de que el productor, compositor y DJ argentino Bizarrap se ha unido a Bad Bunny y Taylor Swift para participar en la próxima película de animación ‘Toy Story 5’.

El argentino prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”.

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“Un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero”, afirma el comunicado.

Bizarrap es más conocido por sus BZRP Music Sessions, una serie de temas independientes que graba con una amplia variedad de artistas.

Algunas de las colaboraciones más notables de Bizarrap son con Shakira, Gorillaz, Young Miko, Peso Pluma y Daddy Yankee.

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Por su colaboración con Shakira en la Sesión 53 recibió dos Latin Grammy en las categorías de ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción pop’.

‘Toy Story 5’ llegará a los cines el próximo 17 de junio.