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02 jun 2026 Actualizado 16:31

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El productor y DJ argentino Bizarrap se une a Bad Bunny y Taylor Swift en la película ‘Toy Story 5′

La estrella de la música argentina prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”.

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Bizarrap poses with the awards for Song of the year, Best pop song and Best urban song during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording Academy)

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Bizarrap poses with the awards for Song of the year, Best pop song and Best urban song during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording Academy) / Borja B. Hojas

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Bizarrap poses with the awards for Song of the year, Best pop song and Best urban song during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording Academy)

Matheo

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Este martes se conoció la noticia de que el productor, compositor y DJ argentino Bizarrap se ha unido a Bad Bunny y Taylor Swift para participar en la próxima película de animación ‘Toy Story 5’.

El argentino prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”.

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“Un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero”, afirma el comunicado.

Bizarrap es más conocido por sus BZRP Music Sessions, una serie de temas independientes que graba con una amplia variedad de artistas.

Algunas de las colaboraciones más notables de Bizarrap son con Shakira, Gorillaz, Young Miko, Peso Pluma y Daddy Yankee.

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Por su colaboración con Shakira en la Sesión 53 recibió dos Latin Grammy en las categorías de ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción pop’.

‘Toy Story 5’ llegará a los cines el próximo 17 de junio.

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