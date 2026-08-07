Lamine Yamal, campeón del Mundial 2026 con la selección española, sorprendió este jueves en Medellín al aparecer con la camiseta de la Selección Colombia y cantar junto al artista urbano Ryan Castro. Foto: Getty Images/Instagram @Lamineyamal/Canva

Lamine Yamal, campeón del Mundial 2026 con la selección española, sorprendió este jueves en Medellín al aparecer con la camiseta de la Selección Colombia y cantar junto al artista urbano Ryan Castro en un concierto gratuito en la Comuna 13, en plena Feria de las Flores.

Lamine Yamal cantó con Ryan Castro en la Comuna 13 y se vistió con la camiseta de la selección Colombia. Foto: Instagram/@Lamineyamal/Canva Ampliar Lamine Yamal cantó con Ryan Castro en la Comuna 13 y se vistió con la camiseta de la selección Colombia. Foto: Instagram/@Lamineyamal/Canva Cerrar

El futbolista del Barcelona, de 19 años, tomó el micrófono en el escenario y entonó junto al cantante paisa “El ritmo que nos une”, el himno dedicado a la Tricolor.

Según reportes locales, el jugador habría llegado a Medellín por invitación del propio Ryan Castro, quien convocó el evento musical en la cancha de La Independencia para las 7:00 de la noche.

La visita también incluyó un encuentro con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien recibió al futbolista y compartió una fotografía junto a él en su cuenta de X, agradeciéndole por elegir la ciudad para sus vacaciones tras el título mundial conseguido apenas dos semanas atrás.

El paso de Yamal por Antioquia se suma a su recorrido previo por Cartagena, donde también generó revuelo entre los aficionados que lo siguieron por el centro histórico. El delantero aprovecha sus últimos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada del Barcelona.