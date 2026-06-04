Herederos de Prince lanzarán ‘Timeless’, una nueva colección de 10 canciones inéditas del artista

LOS ANGELES, CA - JUNE 27: Prince onstage during the 2010 BET Awards held at the Shrine Auditorium on June 27, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage) / Kevin Mazur

Este jueves, los herederos del difunto artista Prince han anunciado el lanzamiento de una nueva colección titulada ‘Timeless’, que incluye 10 temas inéditos de toda su carrera, desde 1977 hasta el año de su fallecimiento en 2016 y que se publicará el 28 de agosto.

El anuncio coincide con el lanzamiento del nuevo sencillo “Stone”, una grabación inédita de la primavera de 1995.

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El anuncio coincide con la Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio en Paisley Park y en el centro de Minneapolis.

La celebración de este año contará con sesiones de escucha exclusivas, presentaciones de archivo y conversaciones con colaboradores de Prince.

Entre los eventos destacados se incluye un evento especial en The Armory de Minneapolis el viernes 5 de junio, con la presencia de NPG, Bobby Z y Lisa Coleman de The Revolution, y muchos más.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado oficialmente del 1 al 7 de junio de 2026 como la “Semana de la Celebración de Prince” en la ciudad.

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‘Timeless’ se lanzará en varios formatos físicos: una edición limitada en vinilo morado jaspeado, vinilo negro estándar y CD.

A principios de este año, The Prince Estate presentó un adelanto de ‘Timeless’ con el lanzamiento de “With This Tear” el 2 de abril.