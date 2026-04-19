“Solo Cerati” el homenaje que destaca al artista argentino llega a Bogotá

El Teatro Astor Plaza se convertirá en el templo del rock, con uno de los homenajes más queridos y esperados por los bogotanos, ‘Solo Cerati’, un show que llega desde Argentina y en el cual no solo se presenta toda una cronología de la música de Gustavo Cerati, el artista latino que impactó la escena musical alternativa en el mundo, sino también la oportunidad perfecta para vivir una noche única con canciones que han marcado generaciones a lo largo de la historia.

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Este evento, que se llevará a cabo el próximo 23 de abril, ofrecerá a sus espectadores un repaso por la vida y obra de Gustavo Cerati en 3 horas de buena música recopilando lo mejor de todos sus discos. Temas como ‘Prófugos’, ‘En la ciudad de la furia’, ‘Trátame suavemente’, ‘Persiana Americana’, ‘Nada personal’, entre muchos otros, forman parte de este homenaje que adicionalmente tendrá como invitado especial al artista Colombo Italiano de rock juvenil, Ryan Cox, que se ha ganado un espacio importante en la escena musical alrededor del mundo con su disco ‘Amén al rock’, que recopila versiones de los temas clásicos del rock en español en los 80 y 90´s, y quien además, llega con su nominación a los premios Nuestra Tierra como Mejor Artista de Rock/Indie/Alternativo.

¿Cómo será el homenaje?

En entrevista con Caracol Radio, el artista Ryan Cox comentó sobre este evento que: “Va a ser la mejor fiesta del rock que para el roquero en general, va a ser una gran emoción. Van a recordar, sentir, amor, brincar, llorar y es toda una experiencia completa. Junto al Cuarto Soda tenemos la responsabilidad de hacer que el público viva una experiencia inolvidable”.

¿Quién es Ryan Cox?

Ryan Cox es un artista que con tan solo 20 años ha explorado diferentes géneros musicales como el urbano, el ska, el pop y el rock. En abril de 2025 presentó ‘Amén al rock’ una sesión en vivo en la que rindió tributo a la agrupación española Hombres G, Miguel Mateos, Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, Caramelos de Cianuro y Zapato 3.

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¿Cuándo y dónde será La Fiesta Del Rock?

Este evento se realizará en Bogotá el próximo 23 de abril, en el Teatro Astor Plaza. Será una noche de mucho rock, en donde se revivirán muchas canciones que por siempre se mantendrán vigentes en el recuerdo de los fans de Cerati y que comenzará a partir de las 8 de la noche.

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