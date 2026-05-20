Procuraduría confirmó sanción de 19 años a coronel (r) responsable de masacre de jóvenes en Sucre

La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilitación para ejercer función pública por 19 años al condenado coronel (r) Benjamín Darío Núñez, por la masacre de tres jóvenes del corregimiento de Chochó, Sincelejo , a quienes en su momento intentaron hacer pasar como integrantes del Clan del Golfo.

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Asimismo, se confirmó la sanción contra otros ocho oficiales y suboficiales por este caso.

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Núñez Jaramillo, excomandante operativo de la Policía en Sucre, fue condenado a 29 años de cárcel tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometió a declarar contra otros involucrados a cambio de una rebaja de pena.

El exoficial confesó haber asesinado el 25 de julio de 2022 a José Carlos Arévalo, Jesús David Díaz y Carlos Alberto Ibáñez, quienes habían sido detenidos minutos antes bajo la falsa acusación de participar en el homicidio de un patrullero en Sampués.

El coronel en retiro se convirtió en el primer condenado por este caso y, además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2022 y permanecerá inhabilitado para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

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El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo le negó la suspensión condicional de la pena y la detención domiciliaria, mientras que el Inpec definirá el sitio de reclusión.

Por estos hechos también responden cerca de ocho policías, incluidos otros oficiales y suboficiales. Según la investigación, en el caso hubo alteración de pruebas y falsificación de evidencias con las que intentaron justificar los homicidios.

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