Consejo Académico de Univalle pide a estudiantes retornar a clases

El Consejo Académico de la Universidad del Valle en su última sesión mostró publicamente su preocupación, a través de un comunicado, por “el clima de polarización, desinformación, incertidumbre, miedo y confrontación que se ha intensificado en el país con ocasión del actual proceso electoral y del debate político que lo acompaña”.

Comprenden que las universidades públicas son espacios de democracia donde se confrontan las ideas, especialmente en una época tan importante para la sociedad.

Esta situación ha dado paso a un paro definido hasta el 23 de junio por parte de los estudiantes de la sede de Meléndez. Sin embargo, la Universidad del Valle aclara que 18 mil de los 37 mil estudiantes se encuentran en normalidad académica.

“El Consejo Académico, analizó la situación y solicitó a los estudiantes mediante un comunicado que ellos, por favor, considerarán retornar a clases desde la próxima semana. En las universidades públicas los estamentos son autónomos y son independientes.

Por lo tanto, en nuestra universidad los estudiantes como estamento estudiantil tienen autonomía para definir la asamblea permanente para reunirse, para hacer sus manifestaciones que está soportado en los derechos constitucionales”, explicó Luis Carlos Carrillo, Jefe de Planeación de la Universidad del Valle.

De esta manera el Consejo Académico ha hecho un llamado a los estudiantes a regresar a clases a partir de este martes 9 de junio, ya que faltan dos semanas para culminar el semestre.

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Además en las próximas semanas “la Universidad del Valle les entregará títulos a 2.230 graduandos de la Sede Cali y del Sistema de Regionalización”, dice el comunicado.

El Consejo recordó que el movimiento estudiantil es autónomo y sus luchas son legítimas “La participación política consciente y la discusión democrática son fundamentales para su formación y deben ser partícipes del futuro de la sociedad colombiana, habitando la universidad, asistiendo a sus clases, debatiendo en los espacios académicos y sociales; siempre desde la pluralidad del pensamiento político, social y cultural”.

Por esta razón “exhorta a los estudiantes para el retorno a clases”, según el Consejo Académico las clases no son impedimento para la participación y la movilización.

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Por el momento los estudiantes no han contestado a la solicitud del Consejo Académico, al parecer tienen programada una asamblea para el próximo martes donde se espera se ponga en consideración la propuesta.