El talento caleño que llevará la bandera de Colombia hasta Singapur

Cuando una profesora llegó a su salón de clases con una invitación para participar en unas olimpiadas de matemáticas, Sebastián Trujillo decidió intentarlo.

Lo que comenzó como una competencia escolar terminó convirtiéndolo en el mejor estudiante de Colombia en su categoría y le abrió las puertas para representar al país en escenarios internacionales.

Sebastián tiene 14 años y actualmente se prepara para participar en las Olimpiadas Internacionales SIMOC, que se realizarán en Singapur entre el 17 y el 21 de julio.

Su camino inició en 2025 durante las competencias regionales de matemáticas, donde obtuvo el mejor resultado de su grado. Posteriormente avanzó a las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y alcanzó el primer lugar del país en su categoría.

Ese resultado le permitió acceder a nuevas competencias internacionales. En la Olimpiada Internacional Olimpri, realizada de manera virtual desde México, obtuvo medalla de bronce. Más adelante consiguió medalla de plata en las Olimpiadas SASMO, una de las competencias matemáticas más reconocidas de Asia.

Para Sebastián, el atractivo de las matemáticas va más allá de resolver operaciones.

“Lo que más me gusta es que no son problemas directos. No depende de qué tan bueno seas para contar o hacer operaciones, sino de qué tan bueno seas para pensar y encontrar una solución”, explicó.

Su madre recuerda que la noticia del primer lugar nacional llegó de manera inesperada.

“Nosotros estábamos esperando únicamente los resultados de las Olimpiadas Nacionales. Cuando recibimos el correo diciendo que había quedado de primero en Colombia y que estaba siendo invitado a representar al país internacionalmente, fue una alegría inmensa para toda la familia”, señaló.

Ahora, el joven caleño se enfrenta a uno de los retos más importantes de su trayectoria académica: competir en Singapur junto a estudiantes destacados de diferentes países.

Más allá de los resultados, asegura que esta experiencia representa la oportunidad de demostrar el potencial de los jóvenes colombianos.

“Me gustaría inspirar a otros niños y demostrarles que sus sueños sí pueden hacerse realidad”, afirmó.

La participación en las Olimpiadas Internacionales SIMOC requiere una inversión cercana a los 35 millones de pesos, recursos que actualmente su familia se encuentra gestionando para hacer posible el viaje.

Tanto Sebastián como su familia hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad para poder cumplir el sueño de representar a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas que se realizarán en Singapur. Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden comunicarse con su madre a través de la línea de WhatsApp 318 608 3885.

“ Este proceso ha sido muy emocionante pero también sabemos que participar en una competencia internacional como esta, implica un esfuerzo económico muy grande y justamente por esos decidimos abrir esta campaña .. por que creemos que Sebastián puede lograr grandes cosas con el acompañamiento de todos los Colombianos. ! Juntos hacemos historia!! ”