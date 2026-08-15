EMCALI logró restablecer los servicios en tiempo récord, tras terremoto del 10 de agosto

Mientras en varios municipios del Valle del Cauca las comunidades aún enfrentan dificultades para recuperar completamente servicios públicos esenciales tras el terremoto de magnitud 7,4, en Cali los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) se convirtieron en otros héroes de la tragedia al desplegarse durante horas para recuperar, en tiempo récord, el funcionamiento de las redes de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones.

El movimiento telúrico del pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad. Mientras organismos de socorro concentraban sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas, muchos trabajadores de EMCALI se sumaron a la atención de la emergencia, dejando sus labores habituales para atender daños, desplazarse hasta los puntos críticos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

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En medio de la emergencia, la empresa mantuvo equipos desplegados en diferentes sectores de Cali y priorizó lugares estratégicos como hospitales, zonas de rescate y sectores afectados por daños en las redes.

”Una vez pasó el sismo, nuestra prioridad fue clara: que a los hogares de Cali no les faltara ni la luz ni el agua. Desde el primer minuto activamos todos nuestros frentes operativos para recuperar los servicios de la ciudad”, señaló Roger Mina, gerente general de EMCALI, quien destacó la respuesta de los trabajadores de la empresa durante la emergencia.

”El impacto inicial fue de 350.000 usuarios sin energía, más del 50% de la ciudad afectada y 44 circuitos fuera de servicio”, agregó.

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Energía: más del 99 % normalizado

Uno de los principales retos estuvo en la red de energía. La respuesta de los equipos operativos permitió que, en menos de dos días, más del 99 % de los usuarios de Cali tuviera nuevamente normalizado el servicio.

Activamos el Puesto de Mando Unificado y también salimos a revisar nuestra infraestructura: oficinas, plantas, estaciones de bombeo. Garantizamos todo el funcionamiento de nuestras plantas para mantener la continuidad del sistema durante toda la contingencia. En las zonas de emergencia apagamos cables y cerramos válvulas para que los rescatistas pudieran entrar con seguridad”, apuntó el gerente Mina.

Para el 12 de agosto, menos del 1 % de los usuarios, equivalente a 7.382, permanecía por fuera de servicio, mientras los trabajadores continuaban atendiendo daños puntuales que requerían intervenciones técnicas.

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Desde el Centro de Control de Energía se mantuvo un monitoreo permanente de la red y la coordinación de los equipos desplegados en territorio.

La atención se concentró especialmente en las zonas de salud, teniendo en cuenta la alerta roja hospitalaria vigente en la ciudad, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio en las instituciones médicas.

“El miércoles los circuitos se recuperaron completamente, solo quedaban daños puntuales de transformadores, postes y otra infraestructura que requería atención especial. Dimos continuidad a la luz en los puntos de rescate: torres de reflectores llegadas desde Bogotá para que en la noche no detuviera la búsqueda”, insistió.

Durante las noches, además, los equipos priorizaron los sectores donde se desarrollaban labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia.

En el componente de acueducto, EMCALI activó un plan operativo para atender los daños registrados en las redes después del terremoto.

Dieciséis cuadrillas fueron destinadas a labores de reparación, localización, verificación y atención de acometidas, con equipos que se desplazaron por diferentes sectores para solucionar las afectaciones en el menor tiempo posible.

La operación permitió atender los daños puntuales y mantener la vigilancia sobre las redes para identificar nuevas afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

Internet para los rescatistas y las familias

La conectividad también se convirtió en una herramienta fundamental durante la emergencia. EMCALI instaló 12 puntos móviles de conexión satelital a internet en diferentes sectores de Cali, como parte de las acciones de apoyo a las labores de atención y rescate.

El despliegue se realizó de manera articulada con la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Entre los lugares priorizados estuvieron la sede de la Cruz Roja en Cali, la Plazoleta Jairo Varela y la Estación Central de Bomberos, puntos estratégicos para la coordinación de las labores de respuesta.

Las antenas permitieron fortalecer la conectividad de organismos de socorro, rescatistas y cuerpos oficiales, facilitando la comunicación entre las entidades y el acceso a información necesaria durante la emergencia.

La infraestructura también permitió habilitar canales para que las personas afectadas pudieran comunicarse con sus familiares y allegados.

Esta conectividad fue especialmente importante para los equipos de rescate provenientes de distintas partes del país y del mundo, pues facilitó el uso de equipos tecnológicos y dispositivos de medición utilizados durante las labores de búsqueda.

Cada punto cuenta, dependiendo de las condiciones técnicas y climatológicas, con una capacidad estimada de entre 300 y 500 megas de conexión a internet. El servicio es asumido en un 100 % por EMCALI.

Los trabajadores detrás de la emergencia

Mientras las imágenes de la tragedia mostraban a bomberos, policías, militares, médicos y organismos de socorro trabajando entre los escombros, otro grupo de trabajadores permanecía en las calles, centros de control y redes de la ciudad para garantizar que Cali pudiera seguir funcionando.

“Quiero destacar a todo el equipo humano de Emcali, que nunca renunciaron a nuestra misionalidad y estuvieron dispuestos desde el primer momento. Porque cuando Cali nos necesita, ahí estamos”, insistió mina

Muchos funcionarios y trabajadores de EMCALI se sumaron voluntariamente a las labores de emergencia, extendieron sus jornadas y se desplazaron hasta los puntos donde eran requeridos para atender los daños provocados por el terremoto.

“Hoy Cali tiene luz, agua, además, hemos venido haciendo en estos últimos años una gran apuesta para la modernización de infraestructura y la priorización de proyectos que respondan a las necesidades de los caleños en los próximos 30 años”, concluyó el gerente de Emcali