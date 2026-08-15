En Cali continúan siete frentes de rescate mientras avanza el censo de damnificados

El balance de las últimas horas de la emergencia en Cali deja, hasta el momento, 111 personas fallecidas, 77 desaparecidas, 1.416 heridas y 88 rescatadas, según informó el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela. De los cuerpos recuperados, 94 ya fueron entregados a sus familias.

Los organismos de socorro mantienen siete frentes activos de trabajo, con la participación de rescatistas y equipos de apoyo nacionales e internacionales, hasta verificar que definitivamente no existe posibilidad de sobrevivientes.

“En este momento tenemos siete frentes activos de trabajo con todos los rescatistas, con todas las ayudas nacionales e internacionales todavía seguimos trabajando en los sitios”, confirmó el secretario.

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En materia de infraestructura, el reporte oficial señala 46 edificaciones con colapso total, 35 con colapso parcial y 1.408 con daños estructurales. Además, 533 edificios tienen orden de evacuación como medida preventiva ante el riesgo que representan las condiciones de sus estructuras.

Censo de familias damnificadas por el terremoto

Las autoridades también avanzan en el censo de damnificados, una actividad que permitirá establecer con mayor precisión el número de familias afectadas y las condiciones en las que se encuentran.

“Aquí es importante mencionar que estamos haciendo una actividad mediante el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE), herramienta con la cual podremos tener un censo de damnificados, identificar afectaciones y orientar las ayudas”, 3.120 familias ya fueron censadas mediante este registro, precisó Ricardo Peñuela.

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La Secretaría de Gestión del Riesgo pidió a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales de la Alcaldía para conocer los lugares y fechas en los que se realizará el censo. El proceso será presencial y mediante un formato físico.

Desde la alcaldía hicieron énfasis en que no existe ningún enlace ni código QR para realizar este procedimiento, una advertencia ante posibles intentos de fraude o desinformación.

Para ampliar la cobertura del censo, los equipos trabajan con administradores de edificios, juntas de acción comunal y juntas de acción local, con el propósito de identificar al mayor número posible de familias afectadas.