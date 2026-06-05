Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 22:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Minsalud llamó a respetar y proteger la misión médica, luego de ataque a Buque Hospital Benkos Biohó

Gobernadora del Valle aseguro que “puede haber la guerra que sea”, pero la misión médica siempre debe ser respetada.

El Buque Hospital Benkos Biohó cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano.​​​​

El Buque Hospital Benkos Biohó cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano.​​​​

El Buque Hospital Benkos Biohó cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano.​​​​
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

El ministerio de Salud rechazó los hechos que pusieron en riesgo la integridad del personal médico, la tripulación, los pacientes y las comunidades atendidas por el Buque Hospital Benkos Biohó mientras navegaba cerca del sector de Palestina, en Chocó.

La cartera de Salud señaló que esta embarcación cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios médicos en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas dificultan la atención oportuna de la población.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguro que “puede haber la guerra que sea”, pero la misión médica siempre debe ser respetada.

Los hechos ocurrieron cuando el Buque Hospital Benkos Biohó quedó en medio del fuego cruzado durante un hostigamiento armado contra tropas de la Infantería de Marina, en cercanías al sector de Palestina, en Chocó.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir