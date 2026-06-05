Minsalud llamó a respetar y proteger la misión médica, luego de ataque a Buque Hospital Benkos Biohó

El Buque Hospital Benkos Biohó cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano.​​​​

El ministerio de Salud rechazó los hechos que pusieron en riesgo la integridad del personal médico, la tripulación, los pacientes y las comunidades atendidas por el Buque Hospital Benkos Biohó mientras navegaba cerca del sector de Palestina, en Chocó.

La cartera de Salud señaló que esta embarcación cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios médicos en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas dificultan la atención oportuna de la población.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguro que “puede haber la guerra que sea”, pero la misión médica siempre debe ser respetada.

Los hechos ocurrieron cuando el Buque Hospital Benkos Biohó quedó en medio del fuego cruzado durante un hostigamiento armado contra tropas de la Infantería de Marina, en cercanías al sector de Palestina, en Chocó.