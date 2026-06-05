La Selección Colombia de Fútbol para Trasplantados busca apoyo para cumplir el sueño mundialista

La Selección Colombia de Fútbol para Trasplantados está a pocos meses de vivir una experiencia histórica. Del 13 al 18 de septiembre, el equipo nacional participará en la II Copa Mundial de Fútbol para Trasplantados que se realizará en Frankfurt, Alemania, un evento organizado por la World Transplant Games Federation, entidad que promueve el deporte entre personas trasplantadas en todo el mundo.

La convocatoria para este campeonato despertó un gran interés en Colombia. Cerca de 40 deportistas de distintas regiones del país respondieron al llamado realizado por ACODETORG, la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados, para confirmar el primer proceso de selección nacional de esta disciplina.

“Muchos trasplantados querían jugar fútbol y demostrar que pueden seguir llevando una vida activa después de recibir una segunda oportunidad. Por eso se creó este formato adaptado con apoyo de la FIFA”, explicó Germán Penilla, integrante de la selección y uno de los impulsores del proyecto.

La modalidad se juega bajo reglas especiales diseñadas para proteger la integridad física de los deportistas. Los partidos son de fútbol siete, con tiempos de 20 minutos y sin cobros de tiro libre directo, reduciendo así el riesgo de impactos en las zonas de los trasplantes.

Tras tres microciclos realizados en Villavicencio, Bogotá y Cali, el cuerpo técnico definió la nómina de 20 futbolistas que representarán al país en territorio alemán. Entre ellos hay deportistas trasplantados de riñón, pulmón y otros órganos, provenientes de diferentes departamentos.

La delegación cuenta además con una característica particular: gran parte de quienes acompañarán al equipo también son personas trasplantadas. El director técnico recibió un trasplante de riñón, mientras que la médica del grupo, especialista en nefrología, también hace parte de esta comunidad

“Queremos demostrar que después de un trasplante sí se puede hacer deporte, competir y alcanzar metas que parecían imposibles. Este equipo es una forma de agradecer esa segunda oportunidad de vida”, señaló Penilla.

Entre los convocados aparecen tres representantes del Valle del Cauca. Uno de ellos es Andrés Vivas, oriundo de Palmira y con pasado en procesos formativos del fútbol profesional. También está Luis Gaitán, un deportista trasplantado bipulmonar que hará parte de la línea defensiva del equipo. A ellos se suma el propio Germán Penilla, trasplantado de riñón hace 11 años y quien ha representado al país en disciplinas como atletismo y triatlón.

Además del objetivo deportivo, la selección busca convertirse en una plataforma para promover la donación de órganos en Colombia. Sus integrantes consideran que cada partido y cada entrenamiento son una muestra de cómo los trasplantes pueden transformar vidas.

“Queremos que la gente vea que donar órganos sí vale la pena. Somos personas que recibimos una segunda oportunidad y que hoy podemos representar a Colombia en un Mundial”, afirmó Penilla.

Sin embargo, el principal desafío en este momento es económico. Al no pertenecer al sistema federado tradicional del deporte colombiano, la selección debe gestionar gran parte de los recursos necesarios para asistir al campeonato.

La aerolínea Avianca confirmó su apoyo con los tiquetes entre Colombia y Madrid, pero aún faltan recursos para cubrir inscripción, alojamiento, alimentación, transporte interno y otros gastos de la delegación. Solo la inscripción al torneo tiene un costo de 800 euros por participante.

Por esta razón, ACODETORG adelanta una campaña de recaudo dirigida a empresas y ciudadanos que deseen apoyar la presencia de Colombia en el Mundial.

Las personas interesadas en realizar donaciones pueden encontrar la campaña oficial a través del Instagram de ACODETORG o aportar directamente al Nequi 311 258 7129.

La ilusión de los futbolistas es clara: representar al país de la mejor manera posible en Alemania y abrir el camino para que futuras generaciones de deportistas trasplantados sigan encontrando en el deporte una oportunidad para inspirar y transformar vidas.