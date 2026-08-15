Por daños del terremoto, el hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali moverá sus consultas a otras IPS

Los daños reportados en el Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto obligaron a suspender temporalmente la atención de Consulta Externa y a trasladar a los pacientes que requieren estos servicios a otros centros de salud.

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La medida comenzará este martes 18 de agosto, como una acción preventiva para proteger a usuarios y trabajadores mientras se realizan las reparaciones en la infraestructura.

Las consultas serán distribuidas temporalmente entre diferentes IPS de la Red de Salud del Oriente, donde se prestarán servicios como Medicina General, Medicina Interna, Pediatría, Ginecobstetricia, Psicología, Nutrición, Enfermería y Trabajo Social.

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“Las citas que ya estaban programadas quedan reasignadas a diferentes IPS, invitamos a la comunidad que este pendiente WhatsAap, llamada telefónica y mensajes de texto, donde se les informará donde ha sido reubicada su agenda”, señaló Sandra Velásquez, gerente de la Red de Salud del Oriente E.S.E.

En hospital continuarán funcionando servicios como Urgencias, hospitalización de adultos y pediátrica, partos, laboratorio, vacunación, odontología, el programa de tuberculosis, terapias e imágenes diagnósticas.