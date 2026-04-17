Hasta el 24 de abril se extendió el paro de estudiantes de la Universidad del Valle

La Universidad del Valle se declaró en paro definido.

Para exigir garantías reales y ante la fata de soluciones concretas a la crisis presupuestal y de infraestructura, los estudiantes de la Universidad del Valle, continúan en Paro.

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A través de un comunicado, los estudiantes aseguran que no pueden seguir permitiendo que la burocracia y el desinterés de la rectoría sigan desmantelando el Alma Mater.

“La asamblea permanente no fue suficiente para que Guillermo Murillo y su equipo ofrecieran soluciones concretas a la crisis presupuestal y de infraestructura”, sostiene en el comunicado.

Sostienen además, que el paro se extendió ante la negligencia administrativa.

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“Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y trabajadores— a sumarse activamente a esta jornada de resistencia. No es solo un cese de actividades, es una toma de posición política por el futuro de la educación pública".

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