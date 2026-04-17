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17 abr 2026 Actualizado 21:39

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Cali

Hasta el 24 de abril se extendió el paro de estudiantes de la Universidad del Valle

Debido a la falta de garantías y respuestas ineficientes por parte de la Administración Universitaria, las sedes de Cali del Alma Mater se declararon en cese.

La Universidad del Valle se declaró en paro definido.

La Universidad del Valle se declaró en paro definido.

La Universidad del Valle se declaró en paro definido.

Para exigir garantías reales y ante la fata de soluciones concretas a la crisis presupuestal y de infraestructura, los estudiantes de la Universidad del Valle, continúan en Paro.

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A través de un comunicado, los estudiantes aseguran que no pueden seguir permitiendo que la burocracia y el desinterés de la rectoría sigan desmantelando el Alma Mater.

“La asamblea permanente no fue suficiente para que Guillermo Murillo y su equipo ofrecieran soluciones concretas a la crisis presupuestal y de infraestructura”, sostiene en el comunicado.

Sostienen además, que el paro se extendió ante la negligencia administrativa.

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Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y trabajadores— a sumarse activamente a esta jornada de resistencia. No es solo un cese de actividades, es una toma de posición política por el futuro de la educación pública".

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Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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