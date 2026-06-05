Autoridades del Valle rechazan ataque que puso en riesgo misión médica del Buque Benkos Biohó

La Armada Nacional responsabilizó del ataque a integrantes del frente Ernesto Che Guevara del ELN.

Valle del Cauca

Un fuerte rechazo expresaron las autoridades del Valle del Cauca luego de que el Buque Hospital Benkos Biohó quedara en medio de un hostigamiento atribuido al ELN contra unidades de la Armada en cercanías del sector de Palestina, Chocó, mientras cumplía labores de atención médica en la región.

Desde el Gobierno departamental calificaron lo ocurrido como un hecho sin precedentes y recordaron que el Derecho Internacional Humanitario establece la obligación de respetar la misión médica, incluso en escenarios de conflicto armado.

“Puede haber la guerra que haya, pero siempre la misión médica es respetada. Tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de protegerla, porque está destinada a atender a las personas y no puede ser vulnerada”, manifestó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Aunque el incidente no dejó personas heridas ni víctimas mortales, las autoridades advirtieron que este tipo de hechos ponen en riesgo la vida de la tripulación y de las comunidades que reciben atención médica, además de generar obstáculos para la prestación de servicios de salud en zonas apartadas del Pacífico colombiano.

Frente a esta situación, la Armada Nacional responsabilizó a integrantes de la estructura Ernesto Che Guevara, que atacaron con ráfagas de fusil, ametralladoras y granadas a las unidades desplegadas en la zona.