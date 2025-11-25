Tribunal Superior de Antioquia condena a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 4 meses de prisión

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años y 4 meses de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, este último en concurso con crímenes calificados como de lesa humanidad. La decisión revoca la sentencia de primera instancia, en la que Uribe Vélez había sido absuelto.

El fallo concluye que el procesado tuvo responsabilidad en la conformación y funcionamiento del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, que operó en Yarumal, norte de Antioquia, en la década de los noventa. Según la sentencia, esta estructura realizó homicidios selectivos y acciones sistemáticas contra personas que señalaban como delincuentes o supuestos colaboradores de la guerrilla.

Reacciones y sobre la sentencia

Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta en X, donde expresó: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.

También, a través de su cuenta en X, el congresista Juan Espinal escribió: “conozco al doctor Santiago Uribe, es un gran señor, gran empresario, un ser humano de familia. El proceso continuará y tendrá la oportunidad como todo ciudadano para defenderse ante una instancia judicial superior”.

La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia representa un giro radical frente a la absolución dictada en 2021 por un juzgado especializado de Antioquia, que había considerado que no existían suficientes pruebas para condenarlo. Con el fallo en segunda instancia, la responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez queda plenamente establecida en esta etapa procesal.