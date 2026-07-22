Celular del congresista Ariel Rodríguez aparece en denuncia de abogado asesinado

Una cadena de homicidios sin resolver viene azotando a Cúcuta.

El más reciente fue el del periodista Cristian Herrera, quien investigaba los presuntos lazos del capo invisible David Rolando Vivas López, alias ‘El Faraón’, con importantes políticos locales.

Una pista que estaba siguiendo el reportero acribillado tenía que ver con otros dos asesinatos.

El primero de ellos era el del empresario del carbón César Ramón Flórez Anaya, quien fue muerto a tiros en una cafetería del barrio Caobos de Cúcuta.

Tres días después del sepelio de la víctima, su compañera permanente, Isabel Rincón Pedraza, recibió una llamada desde un número celular en el que la invitaban a reunirse con unos supuestos amigos del hombre asesinado.

Ella acudió a una casa en un conjunto cerrado en Los Patios: allí la esperaban dos hombres, uno de ellos era un diputado a la Asamblea de Norte de Santander y el otro simplemente se identificó como Camilo.

Los hombres aseguraron que el minero asesinado les debía a ellos y a otros amigos más de 3.000 millones de pesos y que la viuda tenía que entregar todas sus propiedades para saldar sus obligaciones. No existía ningún documento que probara las pretendidas deudas.

Ella trató de explicar que los bienes eran suyos, que los tenía antes de su unión con el hombre asesinado, pero los hombres insistieron en que debía efectuar rápidamente el traspaso de todos los bienes.

La mujer, aterrorizada por lo que consideró una extorsión y una posible amenaza, contrató al abogado Fabio Álex Ortega para que la representara.

Ortega, expersonero y defensor de derechos humanos, le envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en donde menciona el número telefónico desde el cual posiblemente llamaron a la viuda para invitarla a la reunión.

Ese número de teléfono que entregó el abogado en la denuncia corresponde al que usaba el entonces diputado a la Asamblea de Norte de Santander, Ariel Rodríguez, quien hace dos días, el 20 de julio, se posesionó como representante a la Cámara.

La carta que contiene esa denuncia fue radicada en la Fiscalía el 18 de noviembre de 2024. Un mes después, el 19 de diciembre, el firmante Fabio Álex Ortega, abogado de la viuda y defensor de derechos humanos, fue acribillado en el barrio Cúcuta 75.

La Fiscalía le imputó a cargos a tres presuntos miembros de la banda criminal de ‘Los Jota’ como supuestos ejecutores materiales del crimen del abogado y expersonero. Sobre la identidad de los determinadores del crimen no se ha avanzado.

Ese era uno de los casos que investigaba el periodista Cristian Herrera, a quien mataron delante de su esposa y de sus dos hijos hace unas semanas.

Como les habíamos contado aquí en El Reporte Coronell, dos de los presuntos autores del asesinato del periodista son familiares del ahora representante a la Cámara por el Partido Liberal Ariel Rodríguez Beltrán.

El 20 de julio el nuevo congresista intentó –sin éxito– ser elegido como miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esa Comisión investiga a los aforados entre los cuales están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que investigan y juzgan delitos de los congresistas.

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