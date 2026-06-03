Elección de decanos en Universidad del Atlántico queda suspendida tras recusaciones

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico suspendió el proceso de elección de los decanos y del representante del sector productivo, tras recibir recusaciones contra sus nueve integrantes.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La decisión fue adoptada con fundamento en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que los casos de recusaciones masivas deben ser trasladados a la Procuraduría Regional del Atlántico, autoridad competente para resolverlos.

Más información Defensa de Nicolás Petro prepara estrategia para controvertir pruebas de la Fiscalía

En ese sentido, la Secretaría del CSU notificará a los consejeros recusados, quienes contarán con cinco días hábiles para pronunciarse antes de la remisión oficial del expediente al organismo de control.

Mientras se cumplen las etapas del procedimiento, queda suspendida cualquier decisión relacionada con la elección de los 10 decanos de las diferentes facultades de la universidad, así como la designación del representante del sector productivo ante el CSU.

Sustento jurídico

La sesión extraordinaria del CSU, programada para este 3 de junio en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico, ubicada en el piso 11, tuvo que ser suspendida debido a las recusaciones masivas presentadas.

Cabe recordar que en una sesión anterior del organismo, realizada el pasado 26 de mayo, el proceso ya había enfrentado un primer obstáculo tras conocerse una recusación contra cinco de los miembros del Consejo Superior.

Ante la nueva situación, el CSU acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual una recusación o impedimento masivo priva al órgano de quórum y, por ende, de competencia para tomar decisiones.

“El fundamento normativo se encuentra en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que asigna a la Procuraduría la resolución de recusaciones cuando afectan a todos los integrantes de un cuerpo colegiado. La regla general es que las recusaciones parciales son resueltas por el mismo CSU, en virtud de la autonomía universitaria y de la Circular 4 del Ministerio de Educación Nacional de 2014”, señala el análisis jurídico.

No obstante, agrega que la excepción se configura cuando la recusación es total o impide sesionar al órgano, tal como lo han ratificado distintos precedentes del Consejo de Estado, entre ellos un auto del 27 de octubre de 2021, un concepto emitido en 2019 sobre la Universidad de Cundinamarca y una sentencia de 2017 que anuló la elección de rector en la Universidad del Magdalena.

Una vez los integrantes del Consejo Superior respondan a las recusaciones, la Secretaría del organismo remitirá la documentación a la Procuraduría Regional del Atlántico para que adopte una decisión.

El procedimiento recomendado por el Consejo de Estado también contempla convocar una sesión extraordinaria para informar formalmente sobre las recusaciones, verificar el cumplimiento de los requisitos de los escritos, dejar constancia de la suspensión del trámite electoral y remitir el expediente a la Procuraduría, garantizando además la notificación a los interesados y la custodia documental.

Según el análisis jurídico, ignorar este procedimiento podría generar la nulidad de las elecciones por violación del debido proceso, eventuales responsabilidades disciplinarias para los consejeros y afectaciones reputacionales para la institución.

En conclusión, ante una recusación masiva, el CSU carece de competencia para resolver el asunto. Por ello, la Procuraduría será la encargada de decidir sobre las recusaciones, mientras el proceso electoral permanece suspendido para garantizar su legalidad y legitimidad.