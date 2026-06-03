Nueva sede de posgrados de Uniatlántico entra en fase de cimentación

La construcción de la nueva sede de posgrados de la Universidad del Atlántico, ubicada en la sede Centro, entró oficialmente en la fase de cimentación, una etapa clave de este proyecto de infraestructura educativa financiado por la Gobernación del Atlántico con una inversión de $60.800 millones.

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La obra avanzó a esta nueva fase tras completar casi en su totalidad la demolición del antiguo edificio de Arquitectura. Según el cronograma, esta semana finalizará el retiro de 5.650 metros cúbicos de escombros, equivalentes a 376 viajes de material, para dar paso a las excavaciones profundas que soportarán la futura estructura.

Durante una visita de inspección, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que el proyecto hace parte de la estrategia de fortalecimiento de la educación superior en el departamento. El mandatario aseguró que la nueva infraestructura contribuirá a mejorar los espacios académicos y la calidad de la formación ofrecida por la institución.

La intervención se desarrolla en el área donde funcionaba el antiguo edificio de Arquitectura, el cual fue demolido debido a que no cumplía con las condiciones estructurales y de sismorresistencia exigidas por la normatividad vigente.

Más de 14.000 estudiantes se beneficiarán

La nueva sede tendrá una intervención de 14.900 metros cuadrados y estará conformada por dos edificaciones: un bloque académico de siete pisos destinado a programas de posgrado y extensión, y un edificio de servicios de cinco niveles que apoyará el funcionamiento del campus.

De acuerdo con los responsables de la obra, el proyecto incorporará sistemas de climatización de última generación, ascensores, parqueaderos y espacios especializados para estudios de posgrado, idiomas y actividades académicas complementarias.

La infraestructura contará además con sótano y semisótano para habilitar 115 parqueaderos, mejorar la movilidad en el sector y ampliar la capacidad de atención de la sede Centro, que pasará de cerca de 8.000 a aproximadamente 14.000 estudiantes.

La obra forma parte del Plan Integral de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico para fortalecer las distintas sedes de la Universidad del Atlántico y, según el Gobierno departamental, será entregada antes de finalizar la actual administración.