Armada de Colombia realizó operaciones contra minería ilegal en Zambrano, Bolívar

En las últimas horas en diferentes regiones del Caribe colombiano la Armada de Colombia ha aumentado la ofensiva en contra de la minería ilegal de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, afectando la logística y rentas ilícitas de esta economía ilegal.

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La primera operación tuvo lugar en zona rural del municipio de Zambrano - Bolívar. Allí, unidades de la Armada de Colombia, de forma coordinada con la Policía Nacional, lograron la recuperación de una unidad de maquinaria amarilla tipo retroexcavadora que había sido reportada como hurtada.

La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13 adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No.1 de la Fuerza Naval del Caribe, junto a uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional, quienes adelantaron labores de registro y control de área en la vereda Callao, donde hallaron la maquinaria oculta en una zona boscosa del sector.

De acuerdo con la información preliminar, la maquinaria habría sido hurtada mediante la modalidad de falso servicio, en la que delincuentes habrían contratado el traslado y uso del equipo bajo aparentes actividades legales, para posteriormente apropiarse de este de forma ilícita.

Este tipo de maquinaria pesada podría ser utilizada para el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros, afectando los recursos naturales y generando impactos negativos sobre el medio ambiente y la seguridad de las comunidades, en caso de no haber sido recuperada oportunamente.

Tras su ubicación, la retroexcavadora fue puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar los actos urgentes y el posterior proceso de entrega a sus propietarios.

De forma paralela, en desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, unidades de la Armada de Colombia, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, lograron la ubicación y posterior destrucción de cuatro dragas tipo “Dragón” que estarían siendo empleadas para actividades de minería ilegal sobre el río Cauca, en el municipio de Guaranda, Sucre.

Estas estructuras, que presuntamente se encontraban al servicio del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, generaban rentas ilícitas cercanas a los 40 millones de pesos diarios.

Así mismo, en el municipio de Nechí, Antioquia, fueron inmovilizadas dos retroexcavadoras, que presuntamente serían utilizadas para actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el río Cauca. La maquinaria fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Estos resultados contribuyen a contrarrestar las economías ilícitas que financian a los Grupos Armados Organizados y a mitigar los graves impactos ambientales ocasionados por la minería ilegal, entre ellos la contaminación de las fuentes hídricas, la alteración de los ecosistemas acuáticos, la pérdida de biodiversidad y la afectación de las condiciones de vida de las comunidades asentadas en las zonas ribereñas.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales orientadas a fortalecer la seguridad, contrarrestar las economías ilícitas y proteger los recursos naturales en la región.