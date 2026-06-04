Restrepo advierte sobre “crisis fiscal de enormes proporciones” y propone ajuste del gasto público

En entrevista con Caracol Radio, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, pintó un panorama sombrío de la economía colombiana, advirtiendo sobre una inminente “crisis fiscal de enormes proporciones” y propuso un conjunto de medidas para revertir la situación.

Restrepo criticó la dirección económica del actual gobierno, señalando que el país se encuentra en un “camino equivocado”. Según el exministro de Hacienda, las cifras económicas actuales son alarmantes. Citando datos de The Economist de diciembre de 2025, Colombia ocupa los primeros cinco lugares a nivel mundial en tasas de desempleo, inflación, déficit fiscal y aumento del costo de la deuda pública.

Añadió que el Banco Mundial sitúa a Colombia en la posición 110 en crecimiento económico entre más de 150 economías. Para Restrepo, esta situación es el resultado de una economía que ha basado su crecimiento en “la estatización y el exceso de gasto público, en lugar de la iniciativa privada”.

Aumento del déficit fiscal primario en más de 10 veces en solo dos años

El candidato a la vicepresidencia de Colombia destacó que el gobierno Petro desmontó la regla fiscal “sin argumento técnico alguno”, lo que ha llevado a un aumento del déficit fiscal primario en más de 10 veces en solo dos años, pasando de -0.3% a -3.5% del PIB.

Explicó que el endeudamiento bruto ha alcanzado el nivel más alto en la historia de Colombia en relación con el PIB, superando el año de la pandemia por el covid-19: “La Caja de la Nación ha experimentado caídas del 80% en algunos días, y el costo de endeudamiento de intereses de la deuda pública ha aumentado entre un 60% y un 70% con respecto a enero de 2022″.

Aunque el gobierno actual argumenta que la deuda se paga en pesos, Restrepo considera un error aumentar tanto la deuda interna frente a la externa, ya que genera un fenómeno de “crowding out” (o efecto expulsión) sobre la inversión privada.

Restrepo también abordó las justificaciones de la administración actual sobre el déficit fiscal. Respecto a los 70 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Combustibles (FEC), atribuyó la responsabilidad al presidente Petro por decidir mantener el diferencial de precios del ACPM desde el inicio de su gobierno, una decisión que para Restrepo fue política.

Sobre la acusación del gobierno al Banco de la República por el incremento en las tasas de interés, Restrepo señaló que, “la razón de la incapacidad del Banco para bajar las tasas más rápidamente es el sobregasto público y el exceso de déficit fiscal”, que están impulsando la inflación.

Ecopetrol: “una crisis en todos los sentidos”

Sobre Ecopetrol, Restrepo diagnosticó una crisis en todos los sentidos: "estratégica, operativa y financiera".

“Primero es una crisis estratégica. Desde el momento en el cual el gobierno dijo: “No se firman nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”. O no se hace exploración no convencional en Colombia o en el exterior, atacó la compañía desde el punto de vista estratégico. Pedagogía simple, es como si usted fuera de la junta de Bimbo y le dice al presidente Bimbo: “A partir de ahora no puedes producir más pan y tampoco puedes producir calados. Entonces, ¿a qué lo voy a dedicar? La compañía no tiene nada que hacer", manifestó.

¿Qué propone Restrepo para hacerle frente a la “crisis fiscal de enormes proporciones”?

Frente a este panorama económico, Restrepo propuso un ajuste presupuestario de 70 billones de pesos, que considera “posible y necesario”. La clave reside en “aprovechar del Sistema General de Participación, que permite transferir del 23% al 39% de los ingresos del gobierno central a las regiones”.

Además del ajuste del gasto público, el exministro Restrepo planteó la necesidad de combatir la evasión, el contrabando y la corrupción. Subrayó que esto requiere una “política distinta” y coherencia, razón por la cual su campaña no ha recibido respaldo de partidos políticos tradicionales.

“Ahora, yo veo un camino alternativo también o complementario, es el que yo he dicho. Recoja lo que tiene servido sobre la mesa. Tiene usted 100 billones o un poco más en contrabando y en evasión y tiene 100 billones en corrupción”, indicó.

Sobre los temas sociales, Restrepo afirmó que su eventual gobierno no afectará los logros sociales. Desmintió la eliminación del salario mínimo, asegurando que lo sostendrán:

“En el fondo, yo sí creo en el concepto de salario vital. Yo lo llamo salario digno. Y en ese momento Colombia alcanzó el salario vital en el 2022. Lo que pasa es que Petro lo cambió en 2026. ¿Cómo lo cambió? Con un estudio de la OIT que, entre otros, además ahí genera alguna inquietud. Ese incremento se queda. Esto lo digo para simplemente significar que nosotros tenemos que mantener eso".

“¿Qué es lo que hay que buscar? Un mecanismo para compensar al sector productivo, sobre todo el micronegocio, microempresario, sí. ¿Cómo? Bajándole uno costo regulatorio, costo tributario, eventualmente costo energético?”, agregó.

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