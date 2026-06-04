“Esto se llama censura de prensa”: presidente Petro por investigación a Hollman Morris

Con rechazo recibió el presidente Gustavo Petro la decisión de la Procuraduría, de iniciar una investigación contra Hollman Morris, el gerente de Inravisión, por supuesto favorecimiento político.

El Ministerio Público le abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno nacional.

¿Qué respondió el presidente sobre la investigación?

Hablando de censura, se refirió el mandatario a esta nueva decisión de la Procuraduría.

Dijo que: “Esto se llama censura de prensa”.

Y es que la investigación disciplinaria a Hollman Morris se da en medio de una semana de varias decisiones de la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno.

En esta semana, la Procuraduria sancionó a Carlos Carrillo, director de la UNGRD y a Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, por presunta participación en política.

Sumado a esto, ahora le abren investigación a Hollman Morris, por presuntamente utilizar el medio de comunicación para favorecer a la candidatura de Iván Cepeda. Todo esto en medio de la fuerte tensión que se viva a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.