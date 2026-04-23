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23 abr 2026 Actualizado 12:40

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¿Puede el gobierno de Petro subir otra vez el salario mínimo? Economistas aclaran si sería legal

El presidente Gustavo Petro planteó otro ajuste al salario mínimo si suben las tasas de interés. En 6AM W expertos explican los límites legales.

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de &#039;Los Desayunos&#039; de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia)

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia) / Alejandro Garcia

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de &#039;Los Desayunos&#039; de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia)

Maria José Castro

La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro suba el salario mínimo ha generado un intenso debate en Colombia, con opiniones divididas entre quienes defienden una facultad constitucional del mandatario y quienes argumentan que el aumento solo puede realizarse una vez al año.

Simón Gómez-Azza: “la posibilidad de que el gobierno emita un decreto subiendo el salario mínimo es subsidiaria”

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Luis Fernando Mejía: “el gobierno no lo puede hacer de manera unilateral"

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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