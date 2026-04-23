¿Puede el gobierno de Petro subir otra vez el salario mínimo? Economistas aclaran si sería legal
El presidente Gustavo Petro planteó otro ajuste al salario mínimo si suben las tasas de interés. En 6AM W expertos explican los límites legales.
La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro suba el salario mínimo ha generado un intenso debate en Colombia, con opiniones divididas entre quienes defienden una facultad constitucional del mandatario y quienes argumentan que el aumento solo puede realizarse una vez al año.
Simón Gómez-Azza: “la posibilidad de que el gobierno emita un decreto subiendo el salario mínimo es subsidiaria”
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Luis Fernando Mejía: “el gobierno no lo puede hacer de manera unilateral"
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...