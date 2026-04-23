Así puede activar el efecto de ‘Liquid Glass’ en WhatsApp: Smartphones compatibles y paso a paso

Con más de tres mil millones de usuarios activos, convirtiéndola así en la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, WhatsApp apuesta por una nueva interfaz con un diseño más ligero, moderno y dinámico. Con esta alternativa visual, los expertos mencionan que WhatsApp no simplemente busca renovar su imagen, sino sumarse a la tendencia de las aplicaciones en todo el mundo: Interfaces más inmersivas que buscan una mejora en la interacción dentro de la app.

La estrategia de Meta implementando Liquid Glass, indican los expertos, responde a una práctica común en la industria, como lo es la implementación de diferentes cambios, de forma paulatina en la app, que busca ajustar detalles según la recepción y los comentarios de los usuarios frente a cada actualización.

¿En qué consiste la nueva interfaz de WhatsApp: Liquid Glass?

Gracias a la más reciente actualización de la aplicación desarrollada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton, dos extrabajadores de Yahoo!, los usuarios podrán disfrutar de una interfaz novedosa que busca introducir transparencias, animaciones más fluidas y un semblante con sensación de profundidad.

El nuevo diseño trae consigo un estilo visual basado en capas translúcidas, que permiten ver de forma parcial el fondo de la aplicación. Gracias a esto, se genera una apariencia más ligera y dinámica en comparación con versiones anteriores a esta. Adicionalmente, destacan detalles como:

Elementos con efecto de vidrio o transparencia.

Mayor profundidad visual en la interfaz.

Adaptación automática a modo claro y oscuro.

Animaciones más suaves durante la navegación.

¿Cómo activar Liquid Glass en WhatsApp?

La forma más recomendada para actualizar la aplicación y que se vea reflejada la nueva interfaz incorporada por Meta es mediante Play Store para Android o App Store para iPhone. En caso de que no se vean reflejados los cambios de forma inmediata, será necesario esperar a que el diseño se active automáticamente en los próximos días o semanas, una vez actualizada la app.

Los expertos recomiendan mantener la aplicación propiedad de Meta actualizada y estar atento a cualquier tipo de cambio visual que pueda ir surgiendo de forma progresiva en la app y su interfaz.

¿En qué celulares es posible activar Liquid Glass en WhatsApp?

La actualización ya comenzó a ejecutarse en algunos smartphones; sin embargo, no todos los usuarios pueden acceder a esta nueva función de manera instantánea, esto debido a que su implementación se realizará de forma progresiva.

Por el momento, el cambio visual está llegando a dispositivos con sistemas operativos IOS en sus versiones más recientes, entre las que se encuentran iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Esto mientras la compañía desarrolladora de la nueva actualización evalúa su rendimiento y comentarios de los usuarios antes de generar una adopción total a cualquier celular inteligente.

Liquid Glass aún se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en futuras actualizaciones esta alternativa visual cuente con más opciones dentro de la app de mensajería más utilizada en el mundo; llegando incluso a alterar funcionalidades como el reproductor de notas de voz y múltiples elementos interactivos.

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