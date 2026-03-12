AI Summit Colombia 2026: Bogotá reunirá a líderes empresariales para analizar el impacto de la IA

El 7 y 8 de mayo, Bogotá será sede del AI Summit Colombia 2026, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, equipos de innovación y tomadores de decisión interesados en analizar la forma en que la inteligencia artificial está transformando la operación de las empresas y generando impacto directo en los resultados de negocio.

El evento se desarrollará debido a que la inteligencia artificial dejó de ser únicamente una promesa tecnológica para convertirse en una herramienta estratégica dentro de las organizaciones. En ese contexto, el debate empresarial ha evolucionado: más que centrarse en lo que la tecnología puede hacer, las compañías buscan comprender cómo implementarla de forma efectiva para mejorar la productividad, optimizar procesos y generar valor económico.

Crece la adopción de inteligencia artificial en las empresas colombianas

La implementación de inteligencia artificial en el sector empresarial continúa avanzando en Colombia. De acuerdo con un informe de la firma tecnológica International Data Corporation (IDC), publicado en noviembre de 2025, el 66 % de las empresas en el país ya superó la fase inicial de adopción de inteligencia artificial.

Según el reporte:

41 % de las organizaciones se encuentra en una etapa intermedia de implementación.

se encuentra en una etapa intermedia de implementación. 26 % ha alcanzado una fase avanzada en el uso de esta tecnología.

A pesar de este crecimiento, las compañías aún enfrentan retos importantes para consolidar la adopción de la IA. Entre los principales desafíos identificados por el estudio se encuentran la escasez de talento especializado, reportada por el 66 % de las organizaciones junto con la falta de claridad sobre los roles profesionales necesarios para desarrollar e implementar estas soluciones.

Además, muchas empresas enfrentan dificultades para escalar proyectos más allá de la fase piloto debido a retos relacionados con la gestión de datos, la gobernanza tecnológica, la seguridad y la medición del impacto financiero de las iniciativas.

Un espacio para compartir experiencias y modelos de implementación

En ese escenario surge el AI Summit Colombia 2026, una iniciativa co-creada por Colombia Tech Week y la empresa tecnológica Truora, que busca reunir a empresas, expertos y líderes del ecosistema tecnológico para compartir experiencias reales de adopción de inteligencia artificial.

El objetivo del encuentro es concentrar en dos días aprendizajes que en muchas organizaciones pueden tomar meses de prueba y error, permitiendo comparar modelos de operación, analizar casos prácticos y discutir métricas que permitan medir el impacto de la IA en los negocios.

Para Daniel Bilbao, cofundador de Truora, el reto principal no radica únicamente en el acceso a herramientas tecnológicas, sino en la capacidad de las organizaciones para implementarlas de forma estructurada.

Según el empresario, aunque la inteligencia artificial puede generar retornos significativos para las empresas, su implementación requiere disciplina, estrategia y mecanismos claros para medir resultados.

Barreras culturales y de ejecución en las organizaciones

Más allá de los avances tecnológicos, los organizadores del evento destacan que muchas empresas aún enfrentan barreras culturales y organizacionales para adoptar la inteligencia artificial de forma efectiva.

De acuerdo con Laura Forero, integrante del equipo de Colombia Tech Week y organizadora del encuentro, dentro de las compañías suele existir una brecha entre áreas que avanzan rápidamente en innovación y otras que aún no logran adaptarse al ritmo de transformación que exige el mercado.

Por su parte, Nicolás Cruz, también organizador del summit, explica que muchas empresas ya cuentan con múltiples proyectos piloto de inteligencia artificial, pero pocos logran traducirse en resultados concretos para el negocio.

En ese sentido, el desafío actual para las organizaciones consiste en pasar de la experimentación tecnológica a la ejecución estratégica y a la generación de impacto real en los resultados financieros.

Escenarios por industria y espacios de trabajo práctico

El AI Summit contará con diferentes escenarios enfocados en sectores estratégicos como banca, retail, salud, educación y gobierno.

Además de conferencias, el encuentro incluirá espacios de trabajo colaborativo diseñados para que los participantes puedan analizar rutas de adopción tecnológica, desarrollar estrategias de implementación y discutir modelos de operación para integrar la inteligencia artificial en sus organizaciones.

La agenda también contempla talleres prácticos, sesiones de aprendizaje y espacios de networking entre líderes empresariales, expertos tecnológicos y equipos de innovación.

Conferencias y casos de implementación de inteligencia artificial

Entre los momentos destacados del evento se encuentran varias presentaciones enfocadas en experiencias reales de implementación de inteligencia artificial.

Uno de los conferencistas será David Ross, Chief Evangelist de Miro, quien presentará la charla “Emerging Behaviors of AI-First Product Teams”, en la que analizará cómo cambian las dinámicas de trabajo y la toma de decisiones cuando los equipos de producto operan con inteligencia artificial como capa transversal.

También participará Matías Rojas, Lead AI Engineer de LATAM Airlines, quien abordará el proceso de escalamiento de soluciones de inteligencia artificial desde la fase de prototipo hasta su implementación en producción.

Otro de los espacios destacados estará a cargo de Hassan Saab, Senior Solutions Engineer de n8n, quien analizará estrategias para reducir el fracaso de proyectos piloto y llevar las automatizaciones basadas en inteligencia artificial a operaciones empresariales reales.

Experiencias de adopción de IA en empresas globales

Durante el encuentro también se presentarán casos de adopción tecnológica en empresas internacionales.

Entre ellos se destaca el caso de LATAM Airlines, que ha desarrollado un framework interno para escalar el uso de inteligencia artificial en múltiples áreas de la compañía. Actualmente la empresa cuenta con más de 80 modelos de machine learning en producción y más de 120 exploraciones de inteligencia artificial generativa en los últimos dos años.

Asimismo, se presentarán experiencias de compañías como LinkedIn, que utiliza inteligencia artificial para mejorar procesos de generación de oportunidades comerciales y emparejamiento de talento.

Líderes globales participarán en el encuentro

El evento contará con la participación de ejecutivos, expertos tecnológicos y representantes del ecosistema empresarial y académico.

Entre los participantes confirmados se encuentran representantes de compañías como NVIDIA, Banco Santander, Coca-Cola FEMSA, Mercado Libre, Walmart, Globant, Buk, VTEX y TikTok, además de expertos de la Pontificia Universidad Javeriana.

Empresas que respaldan el AI Summit Colombia

El evento cuenta con el respaldo de empresas del ecosistema tecnológico y empresarial interesadas en impulsar la adopción de inteligencia artificial en América Latina.

Entre los patrocinadores se encuentran: Colsubsidio, Ceiba, Jelou AI, Payana, CognosOnline, Akua, Mercately, Buk y Applying Consulting.

El encuentro busca consolidarse como un espacio de aprendizaje para las organizaciones que buscan avanzar en la adopción de inteligencia artificial y fortalecer sus procesos de innovación tecnológica en la región.