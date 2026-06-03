Precio del dólar en Venezuela HOY 3 de junio: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 3 de junio el dólar se cotiza en $558,64360000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, martes 2 de junio, cuando el precio se situó en los $557,97410000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 3 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 3 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 650,55723150 bolívares.

: 650,55723150 bolívares. Yuan chino : 82,62614071 bolívares.

: 82,62614071 bolívares. Lira turca : 12,16505378 bolívares.

: 12,16505378 bolívares. Rublo ruso: 7,65370050 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 3 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 3 de junio. Estos son:

Mercantil : 605,0478 para compra - 615,5200 para venta.

: 605,0478 para compra - 615,5200 para venta. Banco Nacional de Crédito : 603,8370 para compra - 615,0000 para venta.

: 603,8370 para compra - 615,0000 para venta. Banco Plaza : 603,4803 para compra - 599,7388 para venta.

: 603,4803 para compra - 599,7388 para venta. Banesco : 605,5691 para compra - 589,3351 para venta.

: 605,5691 para compra - 589,3351 para venta. Banco Activo : 641,2635 para compra - 576,9029 para venta.

: 641,2635 para compra - 576,9029 para venta. Otras instituciones: 592,5173 para compra - 610,3988 para venta.

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