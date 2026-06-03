Último día para reclamar compensatorio por votar en elecciones presidenciales 2026: Fecha y detalles

Miles de colombianos que participaron en las elecciones presidenciales del pasado domingo 31 de mayo de 2026 tienen derecho a recibir una media jornada de descanso compensatorio remunerado, un beneficio establecido por la ley para quienes ejercen su derecho al voto.

La jornada electoral definió a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Según los resultados informados por la Registraduría, Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores por la Patria, obtuvo 10.361.499 votos, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 9.688.361 sufragios.

¿Quiénes tienen derecho al compensatorio por votar?

Todos los ciudadanos que hayan participado en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 pueden acceder a este beneficio.

Para hacerlo efectivo, deberán presentar ante su empleador el certificado electoral original o cualquier documento oficial que demuestre que ejercieron su derecho al voto.

El descanso corresponde a media jornada remunerada y debe ser acordado entre el trabajador y el empleador, quienes definirán conjuntamente la fecha en la que se disfrutará este tiempo libre.

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¿Qué dice la ley sobre el día compensatorio por votar?

El beneficio está contemplado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, norma que establece incentivos para promover la participación ciudadana en los procesos electorales.

La legislación señala que el ciudadano que vote tendrá derecho a una media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para cumplir con su función como elector. Asimismo, indica que este descanso debe disfrutarse dentro del mes siguiente a la fecha de la votación y de común acuerdo con el empleador.

Fecha límite para reclamar el compensatorio electoral 2026

Uno de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta los trabajadores es que este beneficio tiene una vigencia limitada.

Debido a que las elecciones presidenciales se realizaron el 31 de mayo de 2026, el plazo máximo para solicitar y disfrutar la media jornada compensatoria vence el 30 de junio de 2026.

Una vez transcurridos los 30 días establecidos por la ley, el trabajador pierde el derecho a reclamar este beneficio, por lo que se recomienda realizar la solicitud con anticipación y coordinar la fecha con la empresa.

Elecciones 2026: Qué documentos se necesitan para solicitar el beneficio

Certificado electoral original

Documento o soporte oficial que acredite la participación en la jornada electoral.

Es importante conservar el certificado electoral, ya que este documento también puede ser utilizado para acceder a otros beneficios contemplados por la legislación colombiana para los votantes.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?

Mientras los ciudadanos aún pueden reclamar el beneficio por haber votado en la primera vuelta, el país se prepara para una nueva jornada democrática.

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio de 2026, cuando los colombianos elegirán entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Quienes participen nuevamente en las urnas también podrán acceder a los beneficios que la ley contempla para los votantes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.