MinDefensa pidió “madurez” frente a versiones sobre un supuesto estallido social tras elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió “madurez” y responsabilidad frente a las versiones e insinuaciones sobre un supuesto estallido social después de las elecciones y aseguró que ese tipo de discursos terminan favoreciendo escenarios de violencia.

El jefe de la cartera de Defensa cuestionó a quienes están promoviendo mensajes sobre posibles alteraciones del orden público y aseguró que deben actuar “a la altura que exige la democracia”.

“Pero a las personas que están cometiendo este tipo de insinuaciones, de alteraciones, que tengan la madurez y que actúen a la altura que exige la democracia, que no sean irresponsables”, afirmó el ministro.

Sánchez también aseguró que Colombia ya ha derramado demasiada sangre como para incentivar discursos que, según dijo, terminan beneficiando a criminales y estructuras violentas.

“Ya mucha sangre hemos derramado como para tener comportamientos infantiles y demenciales, que lo único que buscan es afectar la democracia y beneficiar a los criminales, beneficiar a la violencia”, sostuvo.

El ministro además negó que actualmente exista información sobre un escenario de estallido social motivado por violencia política alrededor de las elecciones.

“No es cierto que haya un estallido social, no es cierto que haya un estallido motivado a la violencia”, aseguró.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa señaló que eso no significa desconocer el derecho de los ciudadanos a expresarse y protestar, siempre dentro del marco constitucional y legal.

“Eso no significa en ningún momento que no reconozcamos que la vida de Colombia continúa, sigue su marcha y la gente tiene el derecho a expresarse, a protestar, siempre enmarcado dentro de la Constitución y la ley”, concluyó.