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04 jun 2026 Actualizado 12:18

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Catalina Gómez Ángel, corresponsal de Caracol Radio, galardonada con el Premio Gabo 2026

Por su labor como periodista de guerra y su amplia trayectoria cubriendo conflictos en todo el mundo, Catalina Gómez Ángel ganó el Premio Gabo 2026.

Catalina Gómez Ángel, corresponsal de Caracol Radio, galardonada con el Premio Gabo 2026

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Catalina Gómez Ángel, oriunda de Pereira y corresponsal de Caracol Radio en Teherán, fue galardonada con el Premio Gabo 2026 por su labor como periodista de guerra, informando al mundo en medio del conflicto en Medio Oriente.

Entre los hechos históricos que Gómez ha cubierto están los bombardeos a instalaciones nucleares de Irán, la muerte del líder supremo de ese país, Ruhollah Jomeini, la crisis humanitaria en esa región del mundo.

Catalina Gómez Ángel

Catalina Gómez Ángel

Catalina Gómez Ángel

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No obstante, no solo ha estado en Irán, también en momentos clave en Gaza, Ucrania, Líbano, Egipto, entre otros, por lo que también destaca su trabajo en medios internacionales como la Cadena Ser, El Mundo, Radio Francia Internacional.

Ante el reconocimiento, Gómez conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y recordó esos momentos clave en su vida profesional que han llegado a miles de hogares en todo el mundo.

“No me lo podía creer porque hay tantas personas valiosas, tantos periodistas de nuestra lengua haciendo trabajos importantes. Es un honor y una gran responsabilidad llevar este premio que lleva el nombre de nuestro gran maestro, Gabriel García Márquez”, dijo.

Muchas gracias por este homenaje”, agregó.

Escuche la entrevista con Catalina Gómez Ángel aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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