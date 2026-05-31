Pedro Sánchez entregó balance sobre jornada electoral: Elecciones en Colombia son más exigentes

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Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló con Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre en el Noticiero del Mediodía y entregó un balance general de la jornada electoral que se lleva en el país para elegir al sucesor de Gustavo Petro.

El ministro realizó un llamado para que los ciudadanos continúen desplazándose a las mesas de votación y ejerzan su derecho al voto, que no tienen los militares y policías.

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De igual manera, el funcionario entregó las novedades que se presentan en el territorio, donde hay algunos capturados por corrupción al sufragante y voto fraudulento.

“El último boletín que tenemos en este momento es que en Popayán se habrían capturado a cinco personas por el delito de corrupción al sufragante. Estaban entregando material electoral y dinero”, manifestó el ministro, que no reveló cuánta plata era y para que candidato eran los votos.

De igual manera, Sánchez contó que en Valledupar se registró la captura de una persona por el delito de voto fraudulento. Además, en San Gil, Santander, en el puesto de votación del colegio Roberto González García, también fue denunciada una persona por el delito de suplantación.

Pese a esto, afirma que, en términos de orden público, la jornada está tranquilla, sin embargo, no pueden bajar la guardia y estar siempre alerta.

“La amenaza, el riesgo existe, hacer las elecciones en Colombia es con bastante mayor exigencia que en cualquier parte del mundo. Los retos son diferentes para que sean unas elecciones seguras, transparentes y libres. En esos sitios donde hay presencia de grupos criminales, hemos desplegado las mayores capacidades en dichas zonas", señaló.

Por otra parte, Pedro Sánchez dio a conocer que para las elecciones de este año tienen un despliegue de 408 mil hombres y mujeres, pero no todos están enfocados directamente en los puestos o mesas de votación. Esto quiere decir que también se incluyen todas las capacidades desplegadas para hacer operaciones.

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Por último, el ministro reveló que en las líneas 157 y 107, y en la plataforma en internet del Ministerio del Interior, la plataforma Uriel, pueden compartir información de manera anónima por delitos electorales.

Escuche la entrevista completa:

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