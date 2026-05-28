Nuevos combates entre el Ejército Nacional y el ELN en la región del Catatumbo

Catatumbo

La noche de este miércoles 27 de mayo estuvo cargada de tensión en zona rural de los municipios de Teorama y Convención, tras los intensos combates entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y tropas del Ejército Nacional.

Según el reporte entregado por las autoridades, "Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes del GAO ELN en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander. Al momento, no se registra afectación a nuestras tropas. Durante la maniobra operacional se contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia".

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En varios video compartido por habitantes de la zona se puede evidenciar el apoyo aéreo que tuvieron las tropas en tierra.

A pesar de las versiones oficiales entregadas por las autoridades, la comunidad de zonas veredales en límites entre Convención y Teorama aseguró a Caracol Radio, que estos enfrentamientos se habrían presentado luego que las tropas fueran presuntamente atacadas con explosivos lanzados desde drones, versión que no fue confirmada por el Ejército Nacional.

La tensión continúa en esta región del departamento, donde no se descartan nuevas acciones terroristas, previo a la jornada electoral presidencial del próximo domingo.