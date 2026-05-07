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07 may 2026 Actualizado 16:56

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Arrancó la recolección de firmas para ‘anticonstituyente’: Registraduría reconoció comité promotor

El comité promotor del referendo ‘Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034’ es promovido por Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

Imagen de referencia de recolección de firmas. Foto: Colprensa

Imagen de referencia de recolección de firmas. Foto: Colprensa

Imagen de referencia de recolección de firmas. Foto: Colprensa
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Caracol Radio conoció en primicia que la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció oficialmente el comité promotor del referendo ‘Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034’, promovido por Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

Con esta decisión, arrancó formalmente la recolección de firmas para la denominada ‘anticonstituyente’.

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