Arrancó la recolección de firmas para ‘anticonstituyente’: Registraduría reconoció comité promotor

Imagen de referencia de recolección de firmas. Foto: Colprensa

Caracol Radio conoció en primicia que la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció oficialmente el comité promotor del referendo ‘Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034’, promovido por Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

Con esta decisión, arrancó formalmente la recolección de firmas para la denominada ‘anticonstituyente’.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: