Así reaccionaron figuras públicas a la muerte de Alfonso Lizarazo

El reconocido creador de Sábados Felices, Alfonso Lizarazo, falleció en la noche de este martes 4 de agosto. Tras la confirmación de su partida, diferentes figuras del mundo del entretenimiento nacional expresaron su más sentido pésame al igual que varias demostraciones de gratitud hacía el locutor, presentador y locutor.

Hernán Orjuela

Entre las primeras reacciones se encuentra la del presentador, director y productor Hernán Orjuela, quién trabajó en programas de entretenimiento como “Día a Día”, “Hoy es Viernes” y “Sábados Felices”.

En el video que el presentador montó en su perfil de X, Orjuela menciona el honor que fue reemplazar al maestro Alfonso Lizarazo en el programa Sábados Felices como presentador.

Además, el presentador señaló que su corazón estaba un poco “marchito” al saber que una persona que deja gratos recuerdos se va y no fue posible haber compartido más momentos juntos.

Don Jediondo

El reconocido humorista colombiano Pedro González, conocido en el mundo del entretenimiento por su personaje Don Jediondo, expresó mediante un trino en su cuenta de X que el humor colombiano está de luto.

Don Jediondo recordó los diferentes logros del Maestro Lizarazo, como la creación del Festival Internacional del Humor, la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ y su paso por la política como senador de la República.

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Piroberta

Humorista Piroberta con el Maestro Lizarazo. Cortesía: @pirobertajulian Ampliar Humorista Piroberta con el Maestro Lizarazo. Cortesía: @pirobertajulian Cerrar

Julián Madrid, conocido en el mundo del entretenimiento por su personaje ‘Piroberta’ con una foto y un breve mensaje, el humorista expresó su sentido pésame por la partida del Maestro Alfonso Lizarazo.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue una de las figuras políticas que manifestó gratitud al Maestro Alfonso Lizarazo, resaltando la importancia de los espacios de entretenimiento que Lizarazo generó en el público colombiano que alivianaban coyunturas que ha vivido el país.

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