Colombia reactiva venta de energía a Ecuador con el envío de cerca de 8,6 GWh diarios

Colombia reanudará las exportaciones de energía hacia Ecuador a partir de es este 5 de agosto, según anunció el ministro saliente de Energía colombiano, Edwin Palma.

El funcionario indicó que se prevé el envío de 8,6 GWh diarios, volumen que cubriría más del 8 % de la demanda eléctrica ecuatoriana.

La medida llega a pocas semanas del inicio del estiaje, una época en la que disminuye la generación hidroeléctrica y aumenta el riesgo de déficit energético en el país.

“Esta energía ocupará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia la hermana República del Ecuador”. afirmó el ministro en sus redes sociales

El intercambio eléctrico permanecía suspendido desde enero, tras una disputa comercial entre ambos gobiernos. Ahora, Colombia anunció el restablecimiento del suministro y la posibilidad de que empresas de ambos países suscriban contratos de exportación de energía.

“Activamos los mecanismos para que puedan celebrarse contratos de exportación entre las empresas del sector eléctrico de ambas naciones, una decisión que, en 23 años de transacciones, ningún otro Gobierno había habilitado. Esto puede contribuir a la estabilización de los precios de exportación”, resaltó Palma.

Mensaje al gobierno de Ecuador

El ministro Palma hizo un llamado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pidiendo reciprocidad y cooperación regional sin oportunismo político, señalando que las elecciones ya pasaron.

El ministro cerró su publicación con un mensaje directo a Noboa, señalando que el Gobierno Petro deja listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera.

“Señor presidente Daniel Noboa, dejamos listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera”, dijo Palma.