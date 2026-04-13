“No compartimos la reelección, se requieren reformas de fondo”: Nelson Alarcón apoya Constituyente

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Nelson Alarcón, fórmula vicepresidencial de Carlos Caicedo, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

El candidato vicepresidencial respaldó la iniciativa luego de que la campaña de Sergio Fajardo y Edna Bonilla radicara un comité recolector de firmas para impulsar el referendo a favor de la Constitución de 1991.

A propósito, dijo que es necesario reformar la Constitución y lograr una “federalización” del país.

“Vamos mucho más allá, necesitamos una descentralización. No sé por qué se escandalizan por una Asamblea Nacional Constituyente, es para dar una participación democrática a los 41 millones de colombianos que estamos aptos para ejercer el derecho al voto”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no está a favor de la reelección presidencial.

“Nosotros, Caicedo y Alarcón, no compartimos desde ningún punto de vista el tema de la reelección, y somos personas con voluntad política y de palabra. Aquí se requieren son reformas de fondo”, sostuvo.

Y agregó que se necesitan verdaderas reformas a la justicia, a la educación, a la política y a la salud que, según advirtió, ha impedido el Congreso de la República.

“Somos respetuosos del Estado Social de Derecho, de la democracia, pero hoy tenemos un Congreso que realmente no legisla para la ciudadanía y para el pueblo colombiano. Es un Congreso que violenta las reformas que hoy clama y exige el pueblo colombiano, la ciudadanía, la inmensa mayoría”, explicó.

Alarcón, quien también fue presidente de Fecode, concluyó diciendo que se necesita garantizar la educación gratuita en Colombia y alertó que en la educación superior más del 47% de los jóvenes “está por fuera”.

“Y hoy, ¿en dónde están? En el mundo de la drogadicción, en los grupos al margen de la ley, en las bandas criminales, necesitamos las reformas a través de una Asamblea Nacional Constituyente para llevarlos a las escuelas, colegios y universidades”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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