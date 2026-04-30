Presunto integrante del Clan del Golfo murió en combates con el Ejército en el municipio de Briceño

Briceño- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército reportó una confrontación armada con integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Briceño donde un presunto integrante de este grupo ilegal murió en el corregimiento de Las Auras.

Las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 fueron las que entraron en combate con este grupo al que también le incautaron material de guerra entre explosivos y armas de fuego.

“Entre los elementos hallados se encuentran una ametralladora calibre 7. 62, una pistola calibre 9 milímetros, 3, más de 300 cartuchos 7. 62 eslabonados, un cañón de repuesto para la ametralladora, 5 granadas para MGL, 3 artefactos explosivos improvisados y un acular”, el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante Cuarta Brigada.

Esta estructura es la que, por confrontación con las disidencias del frente 5, ha generado el desplazamiento de más de 150 personas hace varios días.

Según la Cuarta Brigada, los combates se reportaron en otra zona de la misma población, pero en la vereda La Vélez, donde también se incautó otro material de guerra a la misma estructura legal.