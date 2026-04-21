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Clan del Golfo y disidencias se enfrentan en Briceño por dominio de “economías ilícitas”: Ejército

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, general Carlos Caicedo, conversó con 6AM W acerca de los ataques con drones por parte de los grupos armados en Briceño, Antioquia.

“Nosotros mantenemos tropa en ese sector. Tenemos unidades en esos puntos y en un corregimiento que se llama Travesías. El primer ataque contundente que tuvimos fue el 13 de febrero, con drones con explosivos”, indicó.

Tras ese ataque resultaron heridos dos soldados profesionales que “están fuera de peligro”.

Ya en abril, según informó el comandante, se han registrado dos hechos violentos contra la fuerza pública en Briceño: el primero dejó tres soldados heridos.

Importancia de un corredor para el Frente 36 en Briceño

En días recientes se conoció un audio en el que el Frente 36 de las disidencias amenaza a la población para que salga de la región, pues, de lo contrario, bombardearían el lugar.

“Aquí la disputa es por las economías ilícitas y lastimosamente la exploración del yacimiento minero. Eso lo que hace es que el Clan del Golfo y el GAOr 36 estén en esa disputa”, mencionó.

Detalló que ese corredor ha tenido presencia histórica por parte de las disidencias, por lo que, en el “afán de dominar esas economías ilícitas” se enfrentan y ponen en riesgo a la población.

Finalmente, recordó que el Ejército Nacional sigue adelantando operaciones militares tanto contra el Frente 36 de las disidencias como ante el Clan del Golfo.

Escuche la entrevista completa aquí: