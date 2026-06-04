Los dos militares borrachos que hirieron a un menor en Briceño ya fueron expulsados del Ejército

Briceño- Antioquia

El pasado 26 de abril de 2026, dos militares salieron de la base militar ubicada en las afueras del corregimiento de Travesías en el municipio de Briceño y se pusieron a consumir licor uniformados y armados; luego atacaron a la población con los fusiles de dotación en medio de una riña. En ese momento, un menor de 15 años quedó herido en una mano por un dispar o, lo que generó una protesta de la comunidad. Casi tres días después, los militares fueron evacuados de la zona a Medellín, donde se les inició una investigación que terminó con su expulsión de la institución.

Caracol Radio le hizo seguimiento a este caso para conocer qué había ocurrido con los soldados profesionales luego de este incidente que fue catalogado como deshonra para la institución por el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército que se puso al frente de este caso.

“En el tercer día logramos extraerlos, ponerlos en el puesto de mando principal y ahí empezar ya lo que correspondía al procedimiento disciplinario para poderlos sacar de la institución. Y se hicieron los exámenes y, efectivamente, en 3 días ya estaban fuera de la institución por lo que habían cometido, por haber mancillado el nombre del ejército”.

El general manifestó que la rápida reacción de la institución se debe a la gravedad de los hechos y a la responsabilidad que tiene la institución castrense con la población civil que se vio afectada por disparos hechos por militares con armas del Estado y que, por el contrario, el mensaje que quieren enviar es que son garantes de los drechos. Incluso manifestó que desde los mismos involucrados no hubo maniobras dilatorias que entorpecieran la decisión del ejército.

“Pero siempre hay celeridad, siempre está la intención desde el comando del ejército, desde el mismo comando general, inclusive, de decir: no vamos a tolerar ningún acto de indisciplina que afecte la imagen de la institución, que nos aleje de la población, que es lo más importante”.

Los hoy exmilitares continúan vinculados a un proceso investigativo por los hechos ocurridos ese día.

Estado de salud del menor

Caracol Radio consultó sobre el estado de salud del menor de 15 años. Manifestaron que se está recuperando de las cirugías que le han realizado en la muñeca de una de sus manos debido a la fractura que le ocasionó el disparo hecho por los soldados hoy expulsados de la institución.