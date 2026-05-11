Disidencias y Clan del Golfo: alianza disimulada por la minería ilegal en Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

Caracol Radio consultó varias fuentes para conocer con más detalles qué es lo que se pelean los grupos ilegales en el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, y que ha generado u na crisis humanitaria y de seguridad en ese territorio . Todos coinciden, incluida la fuerza pública, en que son las rentas ilegales generadas por la minería. Esta se está realizando a vista de todo el mundo en el río Espíritu Santo desde el puente que está cercano al área urbana y se extiende por alrededor de unos 8 km hacia abajo por todo el lecho del afluente, es decir, hacia donde desemboca en el río Cauca.

Recalcan que antes de que el oro generara el actual conflicto , lo toleraban, había economía, pero dicen que eso les trajo la muerte de personas cercanas y recalcan que no quieren eso para su pueblo.

¿Cómo funciona el negocio?

Los expertos mineros informales de Briceño y principalmente de Anorí y el Bajo Cauca vieron potencial en el río Espíritu Santo, comenzaron a ingresar maquinaria y a extraer el material aurífero. Contactaron a los dueños de los predios que bañaba el afluente y les ofrecieron el 10% del oro obtenido. Como el grupo guerrillero controlaba la zona, el otro 10% era para ellos. Pero como los mineros denominan “el oro peló”, es decir, vieron que el río tenía bastante material valioso. Ahí comenzó el desfile de retroexcavadoras, volquetas y maquinaria necesaria para poder obtener el metal precioso y, con plena “autorización”, no corrían el riesgo de que los ilegales los extorsionaran o robaran el oro. Sin embargo, el frente 36 vio una posibilidad de incrementar su economía y quiso intervenir.

Luego de un tiempo, algunos guerrilleros que permanecieron durante varios años en la población, tanto del 18 como del 36, forman las disidencias “Guerrilla Campesina Los Cabuyos” para controlar la extracción de oro, asegura el relato de las fuentes del municipio. Pero alias “Primo Gay” tenía más combatientes, plata y logística, es decir, armas y drones; los relegaron y terminaron dominando la minería ilegal con las mismas reglas antes mencionadas. Pero desde el 2025 entró con todo el Clan del Golfo, también querían participar de las jugosas ganancias.

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Actualidad del negocio de la minería ilegal

Relatan las personas con las que conversó Caracol Radio que la extracción de este mineral se extiende por unos 8 km con varios frentes de trabajo las 24 horas, donde hay más de 250 personas por turno. Supuestamente, los mismos mineros dicen que en esa zona hay trabajo para otros cinco años porque aún falta mucha franja del río por explotar.

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¿Cómo funciona la extracción?

Cuando el oro fluye sin muchas novedades, los frentes trabajan en diferentes lugares, pero cuando “pela el oro”, se congrega tanta gente que se forman peleas por convivencia y se altera la tranquilidad; ahí es cuando los ilegales imponen el orden. Cuentan que han llegado a organizar turnos de cada dos horas. Durante ese lapso lo trabaja una vereda o un grupo conformado y así hasta que la veta termina. Todo está controlado y no se permite la alteración al orden público o sufren las consecuencias. Se tiene que ir del lugar si es reiterativa la falta.

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¿Qué pasa con el oro extraído?

Las fuentes manifiestan que el material aurífero que sacan los mineros, es decir, los trabajadores, no los capitalistas o “inversionistas”, es negociado en el área urbana de Briceño; dicen que las filas son bastante largas para intercambiar el oro por dinero. Recalcan los informantes que, debido a esto, la economía del municipio ha cambiado, lo mismo que las dinámicas. Solo los adultos mayores están labrando la tierra y sembrando, porque los jóvenes prefieren la minería porque en una semana les da hasta para comprar una motocicleta y consumir licor días enteros con sus excesos. El cultivo de coca ya no es llamativo. Las hectáreas sembradas ya son muy pocas, aseguran.

Resaltan que en dos horas un grupo de personas que se unen en el punto de extracción se pueden ganar entre 15 o 30 millones de pesos. Asegura la fuente.

Pero la pregunta que ninguno de los consultados se atrevió a contestar es ¿cómo los grandes mineros sacan esa gran cantidad de oro del pueblo? Aseguran que es bastante. Lo intuyen, porque agregan que las máquinas retroexcavadoras varadas que son muy costosas son cambiadas por otras nuevas; por ello, aseguran que el desfile de esta herramienta por la zona pasa con mucha regularidad. La producción no puede parar. Insisten.

Queja de la comunidad

Manifiestan que esa extracción de oro se está convirtiendo a gran escala y el daño ambiental es grave. Y recalcan que las autoridades, ejército y policía son conscientes de esta actividad y los operativos son prácticamente nulos. Pese a que esa minería, dicen, es ilegal. Se quejan de que por ese cañón del río Espíritu Santo sobrevuelan helicópteros del Ejército con regularidad para abastecer la base militar que hay en el municipio y que son tan grandes los frentes de trabajo, que es muy difícil que no hayan sido observados donde en al menos 600 metros hay hasta 40 retros, y piden una intervención porque la economía del oro está generando cambios sociales y de comportamiento en la comunidad. Incluso se rumorea que ya existen proyectos de implementar negocios donde la prostitución acompañe a los pequeños y adinerados mineros del pueblo. Recalcan que en la zona ese tipo de actividad no es tan fuerte, aún.

Por todo esto, es que, según las fuentes, se reporta la guerra entre el frente 36, liderado por “Primo Gay” y alias “Pantera” del Clan del Golfo, pero esta confrontación es en la zona más rural, lejos de allí donde los combates son a sangre y fuego. Ya es con drones mayoritariamente. Relatan que existe una particularidad en ese frente de trabajo y es que justo en esas minas la guerrilla y el Clan no se enfrentan. Cada grupo cobra su porcentaje y las confrontaciones las dejan de lado. Allí, tal parece que “hay una alianza disimulada” entre los dos bandos. Les interesa que el oro siga fluyendo hacia sus bolsillos, recalcan los informantes. Aunque cada uno quiere que las ganancias no sean compartidas.

En la actualidad, los porcentajes están divididos así: Del 100% de la extracción de los mineros capitalistas, el 10% es para las disidencias, el otro 10% para el Clan del Golfo y el 10% restante para el dueño del predio.

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Primer grupo en controlar esa extracción

Según el relato de las fuentes que solicitan la confidencialidad de la identidad, ese negocio lo comenzó el frente 18 del abatido alias “Ramiro” desde hace ya varios años, no menos de cinco. Todo funcionaba en una aparente normalidad; las ganancias eran jugosas y, por ello, ese grupo imponía las reglas. Todo funcionaba normal, sin contratiempos ni pelas por dinero. Pero todo cambió cuando el frente 36, aliado en ese momento del 18, quiso participar del negocio y, como eran aliados, no hubo problema. Los dos comenzaron a recibir ganancias compartidas de la minería. La hoja de coca dejó de ser rentable y ya nadie quiere sembrarla por las dificultades y el tiempo que demora en generar ganancias.

Un poco de historia reciente

El conflicto entre los frentes 18 y 36 da pie a la disidencia de las guerrillas campesinas de Cabuyo

Los frentes 18 y 36, que antes eran aliados, comienzan una guerra, en buena parte por las ganancias del oro y el control del territorio; todos querían tener mayores ganancias. Eso ya ocurre más o menos para el 2023 aproximadamente. Después de eso, el 18 de “Ramiro” es desplazado hacia Ituango y le toca dejar el negocio del oro al 36. Luego, el frente Román Ruiz del 18 firma un pacto con alias “Iván Mordisco”; eso ya pasa casi en el 2025.

Regresemos al control del frente 36 de alias “Primo Gay” en Briceño. Ante el desacuerdo de algunos integrantes de ese frente que por años permanecieron en Briceño, deciden que, como conocen muy bien el territorio y la minería, deciden formar la disidencia de “Los cabuyos” y se quedan en el área urbana muy cerca de las minas a cielo abierto Y comienzan a matarse entre sí con el 36.

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Alianza peligrosa

La guerrilla de “Los Cabuyos” ya es la aliada más fuerte del Clan del Golfo

Cuando “Los Cabuyos” decidieron alejarse de los dos frentes 18 y 36 y conformar su propio grupo, según los relatos obtenidos por Caracol Radio, la intención era controlar la minería cerca del pueblo. Pero no pudieron. Pero al parecer, fue la ambición la que los llevó a pactar una alianza con los que fueron sus enemigos por años , a quienes les impidieron la entrada a Briceño a sangre y fuego. Ahora, según las fuentes, ya no se identifican en la comunidad como guerrilla; ya son de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Andan uniformados y con el distintivo brazalete verde con las siglas EGC. Dicen las fuentes que no lo pueden negar, porque son los mismos que hace poco tiempo defendían la ideología de las extintas FARC de manera pública.

Por ello, según la información obtenida por este medio, es que hoy el denominado Clan del Golfo es el que ha logrado arrebatarle cerca del 70% del territorio a las disidencias . Al parecer, el frente 36 solo domina con tranquilidad la zona de Gurimán El Alto, El Hoyo, Palmichal y zonas cercanas. Allí son los amos y dueños del territorio, esto, presuntamente, por ayuda de los “excabuyos”. Expertos combatientes de la guerrilla que se conocen el territorio como nadie. Pero solo es zona, porque lo demás ya lo copó el Clan del Golfo, liderado por alias “Pantera”. Recordemos que esta es la zona donde en los últimos meses se reportan asonadas contra el ejército. La mayoría es obligada, porque si no salen a protestar, las consecuencias son nefastas.

Argumentan que hubo una época en la que unos 12 hombres “excabuyos” le hacían frente al clan y no lo dejaron entrar a Briceño; el tapón eran las veredas vecinas a Puerto Valdivia. Dicen que en ese momento 80 o 100 gaitanistas intentaban ingresar y siempre los mismos, hoy aliados, les impedían el avance. Por ello, hoy son los mejores aliados, dicen las fuentes que se protegerán.