Palermo recupera predios públicos ocupados tras diálogo con familias

Neiva

La Alcaldía de Palermo adelanta la recuperación de varios predios urbanos que fueron ocupados desde la noche del pasado sábado por un grupo de personas. Según el alcalde Kleyver Oviedo Farfán, la ocupación se presentó en zonas verdes de distintas urbanizaciones y en un lote de ocho hectáreas adquirido por el municipio para desarrollar proyectos de vivienda e infraestructura pública.

Durante el fin de semana la administración priorizó el diálogo con las familias, lo que permitió que la mayoría abandonara voluntariamente los terrenos, sin necesidad de intervención de la fuerza pública. Sin embargo, este martes algunas personas regresaron a los predios, presuntamente motivadas por información errónea sobre la posibilidad de adquirir derechos sobre esos terrenos después de 48 horas de ocupación. El mandatario reiteró que se trata de bienes de uso público y que ya fueron instauradas las acciones jurídicas para protegerlos.

La administración priorizó el diálogo con las familias. Foto Alcaldía de Palermo Ampliar La administración priorizó el diálogo con las familias. Foto Alcaldía de Palermo Cerrar

“Son varios predios, unas zonas verdes y también el predio que compró el municipio de ocho hectáreas para proyectos de inversión. Allí tenemos proyectados 140 lotes, más una cancha de fútbol y la proyección de una pista de patinaje. Sin embargo, la tarea aquí es organizar la gente y ponernos a trabajar”, afirmó el alcalde Kleyver Oviedo. El mandatario también advirtió que no permitirá que personas se apropien de estos terrenos o los utilicen para comercializar lotes de manera ilegal.

Como parte de la atención a la situación, la Alcaldía de Palermo realizó una caracterización de las familias ocupantes. El censo pasó de cerca de 90 personas a aproximadamente 250, entre ellas madres cabeza de hogar, adultos mayores y menores de edad. La información será cruzada con las bases de datos de los programas nacionales de vivienda para identificar quiénes podrían ser priorizados en futuros proyectos habitacionales, mientras el municipio avanza en la urbanización legal del predio adquirido para este fin.