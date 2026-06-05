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05 jun 2026 Actualizado 13:03

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Porcicultores del Huila enfrentan una de las peores crisis por sobreoferta y bajos precios

El gremio advierte pérdidas cercanas al 20 %, miles de cerdos represados y hace un llamado a los huilenses para que consuman carne de cerdo producida en la región.

Están vendiendo los animales a precios que no alcanzan a cubrir los costos. Foto Relacionada.

Están vendiendo los animales a precios que no alcanzan a cubrir los costos. Foto Relacionada.

Están vendiendo los animales a precios que no alcanzan a cubrir los costos. Foto Relacionada.
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La porcicultura huilense atraviesa un panorama complejo a pocas semanas de las festividades sampedrinas, una temporada que tradicionalmente dinamiza el consumo de carne de cerdo. Sin embargo, los productores aseguran que el sector viene registrando pérdidas desde hace más de un año debido al exceso de oferta y a la disminución de la rentabilidad en las granjas.

Según representantes del gremio, en el departamento el número de productores pasó de cerca de 3.000 a más de 4.500 en los últimos meses. Este crecimiento ha incrementado considerablemente el inventario porcino, mientras que el consumo no ha aumentado al mismo ritmo. La situación ha provocado que cientos de animales permanezcan sin comercializarse en varias explotaciones del Huila.

Miller Trujillo, porcicultor en el Huila, conformo que “a este panorama se suman los altos costos de producción, especialmente por el incremento en el valor de los concentrados, la mano de obra y las obligaciones tributarias. Los porcicultores afirman que actualmente están vendiendo los animales a precios que no alcanzan a cubrir los costos de sostenimiento, lo que pone en riesgo la estabilidad económica”.

Los productores hicieron un llamado a los consumidores para que prioricen la compra de carne de cerdo huilense durante la temporada de San Pedro. También manifestaron su preocupación por el ingreso de producto proveniente de otras regiones del país y del exterior, situación que aumenta la competencia y dificulta la comercialización de la producción local.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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