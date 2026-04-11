Programación San Pedro 2026: Fecha, lugar, boletas y artistas confirmados

Llega una nueva edición del tradicional festival de San Pedro que se celebra en Neiva a mitad de año. La ‘Rodadita’ tendrá la máxima concentración de actividades entre el 27 y el 29 de junio.

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Este evento se ha consolidado como uno de los más grandes del país. Este año, promete una nómina de lujo con artistas internacionales y nacionales que pondrán a cantar a miles de asistentes con varios géneros musicales en una sola noche.

El evento más esperado de esta nueva versión del festival de San Pedro lleva por nombre ‘La Combinación perfecta 7’ y se realizará el 28 de junio en la Arena LMP.

¿Qué artistas estarán en el San Pedro de Neiva 2026?

La organización confirmó que la agrupación mexicana Grupo Firme será una de las grandes protagonistas del espectáculo, junto a ellos también estarán artistas que se irán confirmando paulatinamente. Como plato fuerte del evento también se confirmó al artista paisa del género urbano J Balvin. Luis Alfonso y Rikarena.

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Fechas y programación:

Las festividades de San Pedro tendrán su programación especial entre los días 27 y el 29 de junio, periodo en el que se concentra la famosa ‘Rodadita’ con una agenda cargada de actividades culturales, desfiles, gastronomía típica y el tradicional Reinado Nacional del Bambuco.

Desde hace siete años, el concierto La Combinación Perfecta goza de gran relevancia por el gran atractivo del evento, trayendo artistas de primer nivel como Juan Luis Guerra, El Gran Combo, Silvestre Dangond, Wisin, Sebastián Yatra y Los Tigres del Norte, entre otros.

Para 2026 la apuesta es por un espectáculo con producción de alto nivel, escenario 360 grados y miles de turistas llegando a la ciudad, lo que ya empieza a mover la economía local, especialmente en hoteles y comercio.

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De hecho, los organizadores del evento han indicado que el 80% de la capacidad hotelera de Neiva ya fue reservada para el equipo del artista paisa, que se encuentra en medio de su gira de estadios por Colombia llamado “Ciudad Primavera”. Dentro de la programación Balvin estará el próximo 21 de marzo en Cali; en Pereira, el 28 de marzo; en Cúcuta, el 11 de abril; en Bucaramanga, el 18 de abril; en Barranquilla, el 1 de mayo; en Valledupar, el 2 de mayo y en Cartagena, el 9 de mayo.

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