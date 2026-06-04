Defensoría del Pueblo destaco logros en derechos humanos durante su rendición de cuentas en el Huila

Neiva

La Defensoría del Pueblo Regional Huila realizó su informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025, un ejercicio de transparencia mediante el cual socializó ante la ciudadanía los principales retos, avances y resultados alcanzados durante el último año.

Durante el evento, la entidad presentó una metodología diferente a la utilizada en años anteriores, a través de los denominados “stands de los derechos”, espacios que permitieron mostrar de manera pedagógica los logros obtenidos en varios de los puntos priorizados dentro del decálogo institucional de la Defensoría del Pueblo.

Kimberly Trujillo Lugo, defensora regional del pueblo para el Huila, expreso que “entre los avances más significativos expuestos se destacaron las acciones relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, la prevención de las violencias, la defensa de los derechos de las víctimas y la atención a la situación de las personas privadas de la libertad”.

Uno de los resultados más relevantes fue el fortalecimiento de la atención a mujeres víctimas de violencia de género mediante la implementación de una dupla especializada. Asimismo, se resaltaron las gestiones adelantadas en favor de las personas privadas de la libertad, permitiendo que los ciudadanos sindicados pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo domingo.