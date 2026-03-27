Festivales al Parque: Programación confirmada para los 8 eventos en Bogotá

Bogotá es el escenario de grandes eventos tanto deportivos como musicales. Entre esos, están los Festivales al Parque. Por esto, la capital se convierte en la sede de la nueva edición de estos iniciando por Joropo al Parque y Salsa al Parque.

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De acuerdo con la Alcaldía, la programación de estos eventos, que continúan bajo el liderazgo de la Administración distrital y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se dará de la siguiente manera:

Festivales al Parque

Joropo al Parque

Se presentará el 9 y 10 de mayo en la Plaza de Bolívar

Colombia al Parque

Se dará el 24 y 25 de mayo, en el Parque de los Novios

Popular al Parque

El Parque Simón Bolívar será escenario de la tercera edición de este festival el 6 y 7 de junio

Vallenato al Parque

En el marco del Festival de Verano, llega Vallenato al Parque el 31 de julio y 1 de agosto.

Jazz al Parque

El 12 y 13 de septiembre en el Parque el Country se invita a todos los fanáticos del jazz a “escuchar el continente desde sus propias raíces con Donde la memoria latina se convierte en encuentro”.

Rock al Parque

El Parque Simón Bolívar será el escenario de la celebración de los 30 años de este evento el 10, 11 y 12 de octubre.

Hip Hop al Parque

El Simón Bolívar vuelve a ser el escenario de la tercera edición de este festival desde el 24 y hasta el 25 de octubre.

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Salsa al Parque

El 28 y 29 de noviembre todos los amantes de la salsa podrán disfrutar de distintos artistas en el Parque Simón Bolívar.

María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), señaló que “después de tres décadas, los Festivales al Parque se consolidan como uno de los principales factores identitarios de Bogotá. Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura. A lo largo del año, cada festival desplegará una mirada curatorial que dialogará con las raíces, las transformaciones y las múltiples identidades sonoras que habitan Bogotá”.