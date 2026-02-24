Nueve municipios del Huila accederán a agua potable y saneamiento básico

Más de 47.000 habitantes serán beneficiados tras la firma del convenio del Plan Departamental de Aguas por más de $47.276 millones.

Comunidades de nueve municipios del Huila podrán acceder a servicios de agua potable y saneamiento básico, luego de la firma del convenio del Plan Departamental de Aguas (PDA) que permitirá ejecutar proyectos en diferentes zonas del departamento.

Las obras beneficiarán a habitantes de El Agrado, Colombia, El Pital, Íquira, Isnos, Pitalito, Tesalia, Villavieja y Guadalupe, con impacto en más de 47.000 familias, muchas de las cuales han enfrentado dificultades históricas en el acceso al servicio.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que la inversión supera los $47.276 millones y destacó el alcance de las intervenciones en varios municipios.

“Estos proyectos tienen una inversión de 47.276 millones de pesos para una cobertura de 47.000 familias en el departamento. Quiero destacar las bondades del Plan Departamental de Aguas que tiene que ver con los municipios, como El Agrado con 9.699 millones, Colombia con 7.999 millones e Íquira con la optimización del acueducto”, señaló el mandatario.

Según el gobierno departamental, también se contemplan obras en Pitalito, especialmente en el centro poblado de Bruselas, con una inversión cercana a $5.749 millones; en Guadalupe, con proyectos de acueducto rural, y en Villavieja, donde se optimizarán sistemas que beneficiarán el casco urbano y centros poblados como Hato Nuevo, San Alfonso, Potosí y Polonia.

Asimismo, se anunciaron intervenciones en Tesalia y El Pital, incluyendo construcción y mejoramiento de sistemas de acueducto en zonas rurales.