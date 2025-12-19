Grupo Firme se toma a Colombia en 2026 con su gira “La Última Peda”

Colombia se prepara para recibir nuevamente a una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. Grupo Firme confirma su regreso al país en 2026 con su esperada gira “La Última Peda”, luego del rotundo éxito de sus recientes presentaciones en Bogotá, donde lograron llenos totales y una conexión inolvidable con el público colombiano.

Con una carrera marcada por récords de asistencia y reproducciones digitales, Grupo Firme se ha consolidado como un fenómeno internacional gracias a éxitos como “Ya Supérame”, “El Amor de Su Vida”, “En Tu Perra Vida”, “Cada Quién”, “El Tóxico” “Qué Onda Perdida”, y canciones de “Evolución”, su más reciente álbum lanzado en mayo, que cuenta con sencillos como ‘El Beneficio de La Duda’ video que tiene más de 455 millones de visualizaciones en YouTube, piezas musicales que se han convertido en himnos de fiesta y desamor para millones de fans en toda Latinoamérica.

La gira por Colombia incluirá varias ciudades del país, con las siguientes fechas confirmadas:

18 de abril – Medellín: Estadio Atanasio Girardot

Estadio Atanasio Girardot 25 de abril – Cali : Estadio Pascual Guerrero

: Estadio Pascual Guerrero 27 de junio – Meta

28 de junio – Neiva: Arena LMP

Arena LMP 7 de agosto – Bucaramanga: Estadio Américo Montanini

Estadio Américo Montanini 8 de agosto – Cúcuta: Estadio General Santander

Esta gran gira se llevará a cabo bajo la producción de Ame Concerts, encabezada por Marco Barranco, y Music VIP Entertainment, liderada por Isael Gutiérrez, dos compañías con amplia trayectoria en la realización de espectáculos de alto nivel.

El tour “La Última Peda” promete una puesta en escena impactante, un repertorio cargado de éxitos y una experiencia inolvidable para todos los seguidores del grupo en Colombia. Próximamente se anunciarán más detalles sobre la boletería y la venta oficial de entradas.