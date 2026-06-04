Claudia Bejarano dejará la presidencia de Cerrejón: Edgar Alfonso asumirá desde el 1 de julio

El Cerrejón, a través de un comunicado, dio a conocer que Claudia Bejarano decidió concluir su gestión como presidenta de la compañía el próximo 30 de junio, luego de 42 años de trabajo.

“Claudia ingresó a Cerrejón en 1984 como practicante en el equipo de Gerencia de Proyecto, encargado de culminar la infraestructura de la compañía. A partir de allí construyó una destacada carrera en diferentes cargos financieros y administrativos, hasta llegar a la Presidencia, posición que asumió a finales de 2019”, indicó la empresa.

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Se destacó el desempeño operativo, social y ambiental que fortaleció la empresa bajo el liderazgo de Bejarano. “Impulsó un enfoque basado en el diálogo social y la implementación de proyectos construidos junto con las comunidades vecinas, en los que estas tuvieron un papel protagónico en la definición y ejecución de sus propias iniciativas, fortaleciendo así su resiliencia”, indicó el Cerrejón.

¿Quién será el nuevo presidente?

La compañía anunció que Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas, asumirá la Presidencia a partir del 1 de julio.

Es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y un MBA de Northwestern University - Kellogg School of Management. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético, en productos como carbón, cobre, níquel, mineral de hierro y petróleo. Ha ocupado cargos de liderazgo como Head of Finance Pampa Norte en Chile y para Joint Operations en Brasil en BHP, así como vicepresidente de Cerro Matoso en South32, entre otras posiciones ejecutivas.

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“Su experiencia, conocimiento de la industria y visión estratégica serán fundamentales para seguir fortaleciendo la seguridad, la sostenibilidad, la excelencia operacional y el relacionamiento con las comunidades que caracterizan a Cerrejón, así como para contribuir a definir el papel de la compañía en el desarrollo futuro del país”, indicó la compañía.

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