Cerrejón reinicia operaciones tras superar desabastecimiento por bloqueo férreo

La empresa minera Cerrejón anunció el reinicio de sus operaciones luego de superar la escasez de insumos esenciales que obligó a la compañía a declarar fuerza mayor el pasado 1 de junio, tras un bloqueo de 10 días en su línea férrea.

Según informó la empresa, la medida fue levantada este martes 2 de junio a las 6:00 p.m., una vez restablecido el suministro de los insumos necesarios para la operación. De esta manera, las actividades operativas se retomaron a partir del turno de la mañana de este 3 de junio.

“Hoy comenzamos el reinicio de nuestras operaciones, luego de vernos obligados a declarar la fuerza mayor el 1 de junio a causa de la insuficiencia de insumos esenciales”, señaló la compañía en un comunicado oficial.

Cerrejón indicó que el proceso de reactivación se desarrolla bajo estrictos criterios de seguridad. “La seguridad es nuestro principal valor, por lo que cada etapa de la reactivación se desarrolla garantizando las condiciones necesarias para proteger a las personas, el medio ambiente y la operación”, destacó.

Reactivación y compromiso de la compañía

La empresa atribuyó la recuperación de las actividades al esfuerzo conjunto de sus trabajadores, contratistas, proveedores y sus familias. Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de las autoridades y de diversos sectores de la comunidad durante el período de contingencia.

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“La reactivación que hoy iniciamos es posible gracias al compromiso, la resiliencia y el esfuerzo de miles de trabajadores, sus familias, contratistas y proveedores”, afirmó la compañía.

En el comunicado, Cerrejón también reiteró su disposición al diálogo como mecanismo para resolver diferencias y construir acuerdos.

“Mantenemos nuestra disposición permanente a sostener conversaciones transparentes, honestas y respetuosas con todos nuestros grupos de interés”, indicó.

Con el reinicio de sus operaciones, la empresa aseguró que continuará trabajando por una operación “segura, responsable y sostenible”, con impacto en La Guajira y el país.