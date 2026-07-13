Cerrejón reporta avance del 74% en cumplimiento de la Sentencia T-704 con comunidades wayuu

Cerrejón aseguró que registra un avance del 74% en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas en el marco de la Sentencia T-704 de la Corte Constitucional, durante una visita realizada por su nuevo presidente, Edgar Alfonso, a la comunidad wayuu de Kamusuchiwo’u, en Puerto Bolívar, municipio de Uribia.

La jornada marcó el inicio de la gestión del nuevo directivo en territorio y permitió conocer de primera mano el desarrollo de las iniciativas acordadas con esta comunidad, las cuales hacen parte del proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional.

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Según informó la compañía, en Kamusuchiwo’u fueron protocolizadas 14 iniciativas orientadas al fortalecimiento cultural, la generación de ingresos, obras de infraestructura y soluciones de acceso al agua. De ellas, nueve ya fueron ejecutadas, tres se encuentran en desarrollo y dos iniciarán en las próximas fases del proceso.

Durante la visita también fue entregada de manera simbólica una cancha de fútbol, que integra un nuevo espacio multipropósito con oficinas, sala de reuniones, cocina, baños y bodegas para beneficio de la comunidad.

El presidente de Cerrejón, Edgar Alfonso, afirmó que la Sentencia T-704 ha representado una oportunidad para fortalecer el diálogo con las comunidades wayuu y reiteró el compromiso de la empresa con el cumplimiento de los acuerdos.

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“Seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestros acuerdos y con generar oportunidades que contribuyan al fortalecimiento sociocultural de las comunidades y al bienestar de sus habitantes”, manifestó el directivo.

De acuerdo con el balance entregado por Cerrejón, desde la implementación de la sentencia se han protocolizado 445 acuerdos de consulta previa con comunidades étnicas identificadas por el Ministerio del Interior. De estos, 431 ya fueron cerrados formalmente, permitiendo la ejecución de 2.546 iniciativas sociales definidas por las propias comunidades.

La autoridad tradicional Ana del Carmen González destacó que la relación entre la comunidad y la empresa ha mejorado en los últimos años, lo que ha permitido fortalecer los espacios de diálogo y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

La Sentencia T-704 de 2016 ordenó a Cerrejón implementar un plan de mitigación de impactos y adelantar procesos de consulta previa con las comunidades de su área de influencia para definir las compensaciones correspondientes.

Según explicó la empresa, la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior ha identificado 510 comunidades étnicas que participan en este proceso, el cual cuenta con el acompañamiento de organismos de control y garantes nacionales y locales.