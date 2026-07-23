Investigan intoxicación masiva de niños en comunidad indígena en La Guajira: esto se sabe
El hecho se registró en zona rural del municipio de Manaure.
Las autoridades investigan las causas de esta intoxicación masiva que se registró en una comunidad indígena en zona rural de este municipio.
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Según la información que se ha conocido, los menores fueron trasladados a urgencias a diferentes centros asistenciales de Riohacha.
Los menores presentaron síntomas como vómito, mareo y malestar general.
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Mientras tanto, el cuerpo médico ha indicado que los menores se encuentran bajo monitoreo permanente para evaluar el estado de salud de cada uno de ellos.
Asimismo, se ha conocido que los menores, al parecer, hacen parte del programa de primera infancia del Bienestar Familiar.