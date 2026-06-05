Fiebre mundialista de Shakira inspira a jóvenes wayúu en La Guajira

La expectativa por el Mundial de Fútbol 2026 ya empieza a despertar emociones en distintos rincones del mundo, y en Colombia ese entusiasmo tiene un nombre que se repite con fuerza: Shakira. Su vínculo con la música, el fútbol y los escenarios internacionales ha vuelto a encender sueños entre miles de seguidores, especialmente entre los más jóvenes.

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En La Guajira, ese sentimiento tomó forma en un video difundido en redes sociales por un par de jóvenes indígenas wayúu. Allí, las jóvenes, cargadas de ilusión, expresan su admiración por la artista barranquillera y le envían un mensaje que va más allá del fanatismo: “!Shakira estamos listas!”, dicen.

Este es un llamado a ser vistas, escuchadas y tenidas en cuenta en los espacios donde la música se convierte en puente entre culturas.

Para muchas comunidades el nombre de Shakira representa la posibilidad de romper barreras, especialmente en un territorio como La Guajira, donde la niñez y la juventud enfrentan retos históricos en materia de educación, oportunidades y acceso a escenarios culturales.

La invitación al grupo infantil Ghetto Kids de Uganda

Esa misma visión se refleja en acciones que conectan la música con la inclusión. Recientemente, Shakira invitó al grupo infantil Ghetto Kids de Uganda a participar en un evento asociado al Mundial 2026, luego de viralizarse un video donde los niños interpretaban una coreografía inspirada en su música.

Este gesto fue celebrado como un reconocimiento al talento infantil y a la capacidad de la cultura para unir países y realidades distintas en medio de una temporada que une a los países cuando se realiza el Mundial.

Shakira y los niños de Colombia

Cabe recordar que la artista también ha reforzado su conexión con la infancia a través de su labor social en Colombia. Su Fundación Pies Descalzos ha impulsado proyectos educativos en zonas vulnerables del país, con instituciones como la Institución Educativa Distrital Pies Descalzos en Barranquilla, además de iniciativas en Cartagena y en Quibdó, orientadas a garantizar acceso a educación de calidad y entornos de aprendizaje dignos.

En ese sentido, el mensaje de las jóvenes wayuu cobra un sentido especial: no es solo la admiración por una estrella colombiana, sino el deseo de que sus propias voces también puedan cruzar fronteras. En su video, los jóvenes ven a la artista barranquillera como símbolo de que los sueños, incluso desde los territorios más apartados, también pueden encontrar un escenario en el mundo.